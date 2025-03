Danes vrhunec pustnega rajanja

Vrhunec pustovanja je na današnjo pustno nedeljo na Ptuju, v Cerknem in Cerknici. Na Ptuju bo v okviru 65. Kurentovanja mednarodna karnevalska povorka, po ulicah Cerknice pa bodo 50 let pustovanja zaznamovali s karnevalom Pustoletje. Osrednje karnevalsko dogajanje v Cerknem pa bo danes s pustno sodnijo na tradicionalni laufariji.

Na Ptuju se je letošnje 65. Kurentovanje začelo že v soboto, 22. februarja, s tradicionalno otvoritveno etno povorko, danes pa bo tam potekala mednarodna karnevalska povorka. Mestne ulice in trge bo preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask ter tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in sedanjosti.

Na ptujski mestni tržnici se bo medtem odvijala Kurentova tržnica, kjer bodo obiskovalce čakali okusi kulinaričnih dobrot in spominki Kurentovanja. Na tržnici bo potekal tudi sejem domačih rokodelcev Lokalko.

Letošnje pustovanje v Cerknici še posebej slovesno

Tradicionalni pustni karneval v Cerknici je letos še posebej slovesen, saj Pustno društvo Cerknica praznuje okroglo 50-letnico. Vrhunec dogajanja bo današnji pustni karneval Pustoletje, ki se vselej začne "točno okoli 12.32 ure". Tam bodo vse znamenite cerkniške maske od coprnice Uršule s Slivnice do zmaja Jezerkota iz Cerkniškega jezera. Predstavili bodo tudi novo veliko figuro butalskega medveda, prvič pa se bodo predstavile butalsko-kranjske čebele v svojem čebelnjaku.

V Cerknem tradicionalna prireditev laufarija

Osrednje dogajanje bo danes tudi v Cerknem, kjer se bo danes že 69. doslej odvijala tradicionalna prireditev laufarija. Na glavnem trgu bodo skladno z izročilom prebrali obtožnico pustu, dogajanje pa se bo stopnjevalo do torka, ko sledi njegova obsodba. Cerkljanska pustna tradicija je od leta 2014 nesnovna dediščina državnega pomena.

Dogodek organizira društvo Laufarija Cerkno. Foto: STA V obtožnici pusta vsako leto spoznajo za krivega vseh težav in nesreč preteklega leta. Pri tem je prisotna celotna laufarska družina, ki šteje 25 likov. Vsak laufar nosi tradicionalno larfo oziroma masko in kostum, ki pogosto simbolizira človeške napake in slabosti ter tako nastavlja ogledalo družbi.

Dogodek organizira društvo Laufarija Cerkno. Kot je za STA povedal predstavnik društva Miha Bavcon, se pustni čas v Cerknem začne že prvo nedeljo po novem letu, ko se na ulicah pojavijo prve maske oziroma tako imenovani laufarji. Naslednje leto društvo praznuje 70-letnico delovanja, člani pa že načrtujejo različne dogodke v počastitev jubileja.

V Ilirski Bistrici bodo ulice preplavili škoromati

Tudi v Ilirski Bistrici bo potekala pustna povorka z najbolj divjimi škoromati. Gre za najstarejši še živ pustni običaj v tem delu Evrope in izjemno kulturno dediščino v svetovnem merilu. Maske se delijo na dobre in slabe, s Kleščarjem, čuvajem noči na čelu.

Pustni karneval pa se bo odvijal tudi na Bledu, kjer se bo sedemnajst društev predstavilo s skupinskimi maskami blejskih legend. Na letošnji pustni povorki se bodo sprehodili blejski labodi in fijakerji, pogumne Blejke ter grajski tolkalci.

Pustovanje kot vsako leto danes malo po 14. uri pripravljajo tudi na Viru pri Domžalah s predstavitvijo številnih mask, veselo pa bo tudi v Slovenj Gradcu, kjer se bodo maske družile že na 53. pustnem karnevalu.