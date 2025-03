Po Sloveniji se bodo ta konec tedna zvrstile številne pustne prireditve in parade. V Ljubljani bo dopoldne na ulicah starega mestnega jedra potekal že tradicionalni Zmajev karneval, vrhunec najbolj tradicionalnih parad pa bo v nedeljo na Ptuju, v Cerknem in Cerknici. Ob vsej zabavi pa previdnost ni odveč. Policisti opozarjajo, da vožnja v pustnih maskah, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, ni dovoljena. Za voznike motornih vozil je predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke, za voznike vozil, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, pa 120 evrov.

Ljubljanski zmaj se bržkone nikoli ne pokaže v vsej svoji mogočnosti tako, kot se ob pustu. Tako bo tudi letos, ko bo danes po starem mestnem jedru povedel parado maškar na tradicionalnem Zmajevem karnevalu.

V ospredju karnevala bo poleg zmaja več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki se bodo odele v kostume pravljičnih junakov. Zimo jim bodo pomagali odganjati etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Pot bodo začeli ob 11. uri na Novem trgu, nadaljevali čez Čevljarski most mimo Mestne hiše, Tromostovja in Prešernovega trga do Kongresnega trga.

Na Igu Podkrimski pustni festival

Na Igu pa bo popoldne potekal tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem zadnja leta sodeluje okoli tisoč domačih in gostujočih mask.

Pustno rajanje bo tudi na Obali. V Izoli bodo pustne maske ob 11. uri prevzele ključ mesta.

V Mozirju se bodo medtem poveselili na pustni paradi, znani pod imenom Pust mozirski. Tradicionalno pustovanje, ki ga spremljajo mnogi lokalni običaji, poteka že od leta 1891, zaradi česar se je Mozirje že leta 1999 zapisalo med evropska karnevalska mesta. Vidno mesto na evropskem zemljevidu dobiva tudi parada v Šoštanju, ki ga bodo pustne maske obiskale tudi letos.

Pustovali bodo tudi na Koroškem. Ob 14. uri se bo v Kotljah začel 46. tradicionalni pustni karneval s sprevodom mask in vozov ter večerno zabavo ob glasbi, popoldne pa bo pustni karneval tudi v Mislinji.

Na Radiu Ognjišče dobrodelna Pustna Sobotna iskrica

Na Radiu Ognjišče pa bo tudi letos med 9. in 15. uro potekala dobrodelna Pustna Sobotna iskrica. Letos so na radiu v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije za cilj pustnega dobrega dela izbrali Angolo. Zbrana sredstva bodo namenili pomoči pri gradnji vrtca in doma za dekleta, ki v težkih razmerah in z željo po šolanju prihajajo s podeželja.

250 evrov in tri kazenske toče za vožnjo v maskah

Ob vsej zabavi pa previdnost ni odveč. Policisti so pred pustnim koncem tedna vsem udeležencem v cestnem prometu svetovali, da upoštevajo zapore določenih cest oziroma ulic in spoštujejo navodila rediteljev, redarjev in policistov. Vsem svetujejo, da na prireditvah poskrbijo za samozaščitna ravnanja in pazijo na svoje denarnice, plašče in mobilne telefone. Opozarjajo tudi, da vstop v določene objekte s pustnimi maskami ni dovoljen.

Da bi se vozniki izognili težavam, policisti opozarjajo, da vožnja v pustnih maskah, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, ni dovoljena. Za voznike motornih vozil je predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke, za voznike vozil, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, pa 120 evrov.

Policisti Policijske uprave Maribor bodo ta konec tedna poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov po metodologiji Promil. Na območju te policijske uprave je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden od ključnih dejavnikov prometnih nesreč, saj se je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2024 v primerjavi z letom prej povečal za več kot eno odstotno točko na skoraj deset odstotkov.

Pustno obarvan tudi pohod po Jurčičevi poti

V občini Ivančna Gorica pa danes pripravljajo 31. pohod po Jurčičevi poti, s katerim tradicionalno obeležujejo spomin na znamenitega literata, rojenega na Muljavi. Ker je danes pustna sobota, so organizatorji udeležence povabili, naj se našemijo v lik pisatelja ali katerega izmed njegovih literarnih junakov. Pričakujejo sicer nekaj tisoč ljudi.

Pohodniki bodo pot začeli v starem mestnem jedru Višnje gore, med 7. in 10. uro. Izbrali bodo lahko med dvema dolžinama poti, krajšo 12-kilometrsko in daljšo 18- oziroma 23-kilometrsko.

Od Hiše kranjske čebele v starem mestnem jedru bo krajša pot pohodnike vodila mimo razvalin višnjanskega gradu do Polževega, mimo Vrhov in naprej do Muljave. Daljša pot pa se v vasi Oslica odcepi in pelje pohodnike najprej na Krko (18 kilometrov) in nato na cilj na Muljavi (23 kilometrov).

Ob poti bodo za obiskovalce ves čas brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, svoja vrata bo zanje na koncu na stežaj odprla tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, kjer bo zaključno pustno rajanje z glasbeno skupino Polkaholiki. Slavnostni nagovor bo imel duhovnik Martin Golob.

Tisti, ki bodo plačali startnino v višini sedmih evrov, bodo imeli zagotovljen avtobusni prevoz iz Muljave in Krke nazaj v Višnjo Goro.

Jurčič (1844–1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi je največ slovanskih. Rodil se je na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in spada med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva.