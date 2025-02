V Cerknici začenjajo s pustnimi prireditvami

Z žaganjem babe in predajo oblasti butalskemu županu bodo v Cerknici danes ob 17. uri uradno začeli pustne prireditve, ki tam potekajo že 50 let. V čast temu jubileju organizatorji pripravljajo številne tematske dogodke, ki bodo v pustnem tednu obudili zgodovino in bogato tradicijo Butal.

Žaganje babe v Cerknici predstavlja enega najbolj tradicionalnih in znamenitih pustnih dogodkov na tem območju, s tem pa bo župan občine tudi uradno predal oblast butalskemu županu, ki bo s svojo druščino mesto vodil čez pustni teden. Na današnji prireditvi bosta nastopila tudi glasbena zasedba Christine in Ansambel Jelen.

Pust v Cerknici letos sicer obeležuje 50 let organiziranega pustovanja v tem kraju, ki je iz lokalnega običaja zraslo v eno največjih pustnih prireditev v Sloveniji. Ob tej priložnosti so v tamkajšnjem pustnem društvu izdali knjigo Točno okoli 12.32 in dokumentarni film Od pogreba do karnevala.

Ob tem organizatorji pripravljajo še številne druge tematske dogodke, ki bodo v pustnem tednu obudili zgodovino in bogato tradicijo Butal. Veliki tradicionalni pustni karneval pa se bo v Cerknici z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami zgodil v nedeljo, 2. marca.

Maske bo zabaval Ansambel Saša Avsenika

Na velikem pustnem karnevalu, ki so ga poimenovali Pustoletje, bodo predstavili tudi novo veliko figuro butalskega medveda. Ta bo hkrati prva nova butalska figura v dvajsetih letih. Po karnevalu bo maske zabaval Ansambel Saša Avsenika.