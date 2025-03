Kavboj, čarovnica, košarkarice, pikapolonica, gusarji, vojaki in gasilec. To je le nekaj kostumov, v katere so se na pustno soboto našemili znani Slovenci ter skupaj s partnerji in otroki obiskali povorke in karnevale, ki so se odvili v številnih slovenskih krajih. Preverili smo, kdo je bil s svojo idejo za pustno masko še posebej izviren.

Članice skupine Bepop Ladies Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič so na pustno soboto nastopile v Slovenskih Konjicah. Tako kot večina zbranih so si tudi one nadele pustne kostume in navdušile kot košarkarice.

Rebeka Dremelj in njen mož Sandi sta se odločila za skupno masko in postala kavboja. Oba sta si nadela karirasto srajco, kavbojski klobuk in škornje ter skupaj s hčerkama obiskala enega od pustnih karnevalov.

Medtem ko je večina znanih obrazov pustovala v Sloveniji, sta si zakonca Basi privoščila krajši oddih na morju. A na pustno soboto nista pozabila. Kot je povedal Luka Basi, je za pusta nameraval biti ribič, a sta njegova otroka želela, da si z ženo Nastjo Gabor oblečeta enaka kostuma. Tako sta si oba nadela pokrivalo s perjanico in obleko ter si spletla kitke. S posnetkom, ki sta ga delila na družbenih omrežjih, sta nasmejala številne sledilce.

Pri izbiri pustnega kostuma je bila zelo izvirna tudi slovenska vplivnica Ajda Sitar, katere družina se je oblekla v like iz filmov o Harryju Potterju.

Podoben kostum si je nadela tudi pevka Ines Erbus, ki je postala Hermiona. Člani njene skupine, ki so zabavali obiskovalce pustne zabave v Litiji, pa so bili drugi liki iz priljubljenih filmov o čarovniškem vajencu.

V pustnih kostumih tudi Asta Vrečko in Matej Tonin

Nekaj pustnih mask je bilo mogoče najti tudi med slovenskimi politiki. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je skupaj z družino prelevila v like iz videoigre Super Mario. Obiskali so Cerknico, kjer vsako leto poteka tradicionalni karneval. Letos so praznovali že 50. obletnico tamkajšnjega pustnega društva, zato so ga dvignili na višjo raven in predstavili nekaj novosti.

Našemil se je tudi evropski poslanec Matej Tonin. Pustna sobota je sicer sovpadala z občnim zborom tamkajšnjih gasilcev, zato je nosil kar gasilsko uniformo, medtem ko so njegova žena in njene prijateljice oblekle delovna oblačila in se prelevile v pleskarke.

Kostum lahko izdelate sami

Vsem tistim, ki še nimate ideje, v kaj bi se našemili na jutrišnji pustni torek, so lahko v pomoč tudi preostale ideje znanih Slovencev. Vplivnica Tjaša Kokalj Jerala je kostum izdelala kar sama in postala piškot sreče. Člani skupine Gadi, ki so si v soboto oder delili s Tanjo Žagar, so bili tajni agenti, Čuki pa gusarji. Našemila sta se tudi pevka Alya, bila je kavbojka, in glasbenik Dejan Dogaja, ki je bil vojak. Družina primorske vplivnice in podjetnice Eve Peternelj pa se je prelevila v pikapolonice.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Na pustno soboto so po državi potekali številni pustni karnevali in povorke, na katerih so se sprehodili kurenti in pustne maske. Pustno dogajanje se bo končalo na jutrišnji pustni torek. Od pusta se bodo do prihodnjega leta med drugim poslovili na Ptuju, ko bodo predali oblast in ga pokopali, in v Cerknem, kjer bo na sporedu obsodba in eksekucija pusta. V Mozirju pripravljajo tradicionalno pustno povorko, na kateri sodelujejo tudi maske iz tujine, obljubljajo pa tudi zabavo pozno v noč. V sredo pa bo pustni pogreb tudi v Cerknici, ko se bo vrnila "posvetna" oblast, saj se ji bo župan Butalski v silni žalosti odrekel.

Preberite tudi: