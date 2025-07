Kje dopustujejo znane Slovenke in Slovenci?

Julij za večino delovnih ljudi predstavlja mesec, ko si privoščijo svoj glavni dopust in poletni oddih v letu. Pobrskali smo po spletu ter našli nekaj znanih Slovencev in Slovenk tako s področja estrade in športa kot tudi politike, ki so svoje dopustniške utrinke delili na družbenih omrežjih. Nekateri izmed njih so se odpravili na bolj nenavadne kotičke sveta, spet drugi na znane in priljubljene počitniške destinacije.

Če so številni glasbeniki tudi julija zelo zasedeni z obveznostmi in koncerti, to ne velja povsem za preostale znane Slovenke in Slovence, ki si običajno že ob koncu junija privoščijo pobeg na morje ali pa v bolj oddaljene kraje ter si v miru odpočijejo telo in duha.

Hajdi Korošec Jazbinšek z družino na čarobno Kreto: "Grčija, ti si čarobna"

Podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek se je z družino v sklopu potovanja z eno izmed turističnih agencij odpravila na grški otok Kreta. Kot je zapisala, je potovanje do otoka potekalo brez težav. Iz Brnika so leteli s čarterskim letom brez prestopanj in imeli odlično uro odhoda. Na Kreti sta jih tudi pričakali dve predstavnici agencije, ki sta govorili slovensko in jim pomagali organizirati vse, tudi najem rent-a-car avtomobila, ki jih je že čakal pred terminalom.

Njihovo dopustovanje je bilo razdeljeno na odkrivanje zahodnega in vzhodnega dela otoka. Med drugim so se na Kreti z družino tudi odpravili na izlet v Chanio, v slikovito staro pristanišče, s trgovinicami in grškim utripom. Ogledali so si tudi muzej Greek National Football Museum ter jedli kosilo v Salis Chania, vrhunski tradicionalni grški kuhinji.

V okolici njihove namestitve, v bližini katere je tudi surferska šola z individualnimi in skupinskimi treningi, so si ogledali še čudovite sončne zahode. Na vzhodu Krete pa so se odpravili tudi na izlet v kraj Agios Nikolaos.

"Od s soncem obsijanih palm, prijaznih ljudi, vonja po soli in cvetju do nežnih večernih sapic ob čudovitih sončnih zahodih … resnično čutimo, da smo pobegnili vsakdanjiku in zadihali drugače. Dneve preživljamo v bazenu, ob morju, raziskujemo okoliške ulice, rišemo spomine in polnimo srce. Tudi Agios Nikolaos – mestno biserje z jezerom, promenado in prikupnimi trgovinicami – nas je popolnoma očaral," je ob deljenih fotografijah z dopusta zapisala podjetnica Hajdi in dodala, da je Grčija res čarobna.

Tina Gaber "stran od ponorelega sveta" na oddihu za konec tedna

Vplivnica in partnerka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber si je pretekli konec tedna privoščila krajši oddih. Svojim sledilcem se je javila z barke, ki je najbrž plula v okolici enega izmed hrvaških otokov. Ob deljenju videoposnetka je Gaber zapisala: "Sem šla na off ta vikend … stran od ponorelega sveta. En pozdravček z morja …"

Rebeka Dremelj uživala v morskih trenutkih z družino

Pevka, vplivnica in igralka Rebeka Dremelj se je z družino na poletnem oddihu mudila na hrvaški obali. Pluli so s čolnom in odkrivali neokrnjene kotičke hrvaških otokov, se kopali v turkiznem morju ter uživali v dih jemajočih sončnih zahodih in morski hrani.

Petra Parovel aktivno izkorišča poletni čas

Primorska podjetnica Petra Parovel, direktorica in ustanoviteljica znamke SWY, si je privoščila aktiven poletni teden. Med drugim se je v družbi družine in prijateljev mudila na slovenskem in hrvaškem morju, se kopala in plula z ladjo ter se odpravila tudi na tri koncerte, med njimi je enega obiskala v Berlinu in prisluhnila skupini AC/DC.

Pahor si daljšega oddiha še ni vzel, kondicijo nabira na kolesu

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor je tudi v poletnem času ves čas v pogonu. Če se ne mudi na delu v tujini, pa v Sloveniji nabira kilometre na kolesu. Ob pogledu na njegov profil na družbenem omrežju si daljšega dopusta še ni privoščil, je pa pred dnevi delil zgodbo kolesarskega podviga.

"Zadnja dva dneva sem popoldne švignil s kolesom po svoji priljubljeni poti. Bilo je precej vroče, včeraj še posebej, ko je bila zlasti v mestu visoka toplotna obremenitev. Že vzpon na Katarino mi je vzel dve minuti več kot običajno, štiri minute počasnejši sem bil tudi na Pasjo ravan. Vendar je bilo na tisoč metrih višine občutno bolj prijetno. Aja, sem pa za 95-kilometrsko turo popil kar tri polne bidone tekočine več kot običajno in nato doma takoj uničil velik, hladen kos lubenice," je med drugim zapisal Pahor, ki se je v torek, tako kot številni kmetje in poljedelci, zelo razveselil obilnejših julijskih padavin.

"Rad imam dež. Seveda, če je priden in ne povzroča poplav. Celo pesmice o dežju imam rad, recimo tisto iz 90. Tih deževen dan. Prinaša osvežitev, zlasti poleti. Vesel sem za Klemna z ljubljanske tržnice, ki mi je ta konec tedna obupan potarnal zaradi suše. Poleg tega je dež romantičen, kot solze sreče z neba. Aja, in po vsakem dežju posije sonce. Morda je to pri dežju, vsaj v pesniškem smislu, še najlepše," je še zapisal nekdanji predsednik Pahor.

Vplivnice na oddihu v mondenih krajih

Modna vplivnica in model Lara Begič si je v družbi prijateljic privoščila španski oddih na vročem otoku Ibiza, ki je sodeč po njenih fotografijah postregel z razgretimi nočmi, prijetnim ambientom, mediteranskim pridihom, peščenimi plažami in divjimi zabavami.

Vplivnica Nina Retar se je za svoj dopust odpravila v znameniti Saint Tropez, od koder se je javila z več fotografijami in zapisala, da dekleta včasih potrebujejo nekaj dni oddiha v Saint Tropezu, kjer se fotografirajo in pijejo rose. Delila je tudi fotografije s prijateljicami, dnevne outfite in raznovrstne aktivnosti v tem francoskem mondenem mestu.

Življenje spletne vplivnice in manekenke Maje Malnar je eno samo potovanje. Tokrat se je svojim sledilcem javila iz večnega mesta, kjer uživa ob odlični italijanski kulinariki, premnogoterih outfitih in čudovitih znamenitih razglednih točkah Rima. Kot je še zapisala brhka Slovenka, ki že nekaj let živi in dela v tujini, bo letošnje evropsko poletje razpeta med St. Tropezom, Grčijo in Italijo ter bo poskušala nabrati čimveč spominov in ujeti čimveč poletov na različne lokacije. "Iz Rima z ljubeznijo," je še ob kolažu fotografij zapisala Malnar.

Tudi zimski športniki prisegajo na vroče poletje

Slovenski alpski smučar in olimpijski podprvak Žan Kranjec je delil svoje utrinke iz grškega otoka Mykonos. S kom je dopustoval, ni znano, je pa jasno, da tudi na dopustu ni ničesar prepustil naključju in tudi tam skbel za svojo izklesano postavo – tako s treningom kot tudi z odlično grško hrano.

Ilka Štuhec nabirala kondicijo v Sloveniji

Slovenska smučarka hitrih disciplin Ilka Štuhec je delila nekaj fotografij iz oddiha v Sloveniji. Glavo si je bistrila z nabiranjem češenj, pohodi v naravi, kolesarjenjem in tudi treningi. Ni pa se pozabila niti malo razvajati v družbi svojega psa in s šopkom rož.

Dončić prisega na znane, njemu ljube lokacije

Tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, kot se za globalno zvezdo njegovega kova spodobi, lokacij dopustovanja običajno ne deli, a znano je, da si zelo rad vsako leto privošči obisk Krka, kjer dopustuje v njemu ljubem mestu Punat.

Upokojeni košarkar Goran Dragić pa je na drugi strani že razkril nekaj utrinkov dopustovanja. V Sloveniji je pred kratkim s prijatelji osvojil Kamniško sedlo, trenutno pa se mudi v italijanski pokrajini, znani po izvrstnih vinih, v mestu Barolo v Piedmontu. Tam si je očitno privoščil degustacijo vin in razgled na slikovito, z griči posejano pokrajino.

