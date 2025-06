Model in spletna vplivnica Maja Malnar redno deli utrinke s potovanj. Pretekli konec tedna se je ustavila na Majorki, svojo pot pa nadaljuje na Ibizi, kjer lovi sončne žarke in se predaja poletju.

Slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar, ki že več let živi in dela v tujini, je delila utrinke preteklega konca tedna, ko se je na Palmi de Mallorci ustavila ob odprtju nove verige luksuznih hotelov. "Poletje na Majorki," je zapisala ob fotografijah in dodala: "Povzetek konca tedna ... izberi svoj najljubši trenutek?"

Brhka Slovenka ne skopari z deljenjem fotografij v kopalkah in s sledilci na Instagramu redno deli svoja doživetja, tako delovna kot z oddiha. Na Majorki je Maja Malnar uživala v vročih temperaturah ter ob dobri hrani in pijači, privoščila si je tudi plovbo z ladjo in skok v turkizno morje ter večerno zabavo v družbi prijateljic v elegantnejših oblekah.

Tudi na Majorku, ki skupaj z otoki Menorka, Ibiza in Formentero spada med Balearske otoke, v teh dneh vladajo visoke temperature, saj se bo ozračje na tem priljubljenem sredozemskem otoku z dolgimi peščenimi plažami s turkiznim morjem, ki ga nekateri imenujejo tudi otok sonca in biser Sredozemlja, v soboto ogrelo vse do 35 stopinj Celzija, v ponedeljek pa morda celo do 37 stopinj Celzija.

Pred Majorko v Toskani, po Majorki skok na Ibizo

Kot razkriva njen profil, se je Malnar po obisku Majorke odpravila na Ibizo, kjer že snema fotografije za linijo oblačil ene od znanih modnih znamk. Slovenska manekenka je ves čas na poti, pred obiskom Majorke je tako obiskala tudi čarobno italijansko pokrajino Toskano, kjer se je prav tako udeležila enega od dogodkov v okviru svojega dela.

Manekenka Maja Malnar je Slovenijo za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa si že nekaj let gradi v Londonu. Danes 31-letna manekenka in modna blogerka, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena od naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je uspelo v tujini. Da je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic, kaže tudi podatek, da ima na profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev in vplivnic. Malnar je tudi prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.

