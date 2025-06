Priljubljena voditeljica Lea Mederal Gams, najbolj znana po vodenju svoje oddaje Potep z Leo, se je odločila preizkusiti svoje meje vzdržljivosti in se brez pomisleka podala v hladno jezero Jasna pri Kranjski Gori ter v njem zaplavala.

Temperatura vode redko preseže 15 stopinj Celzija

Jezero, predvsem v vročih poletnih temperaturah, ki so v zadnjih dveh tednih zajele tudi Slovenijo, ponuja osvežujočo točko in priljubljeno destinacijo za vsaj enodnevni oddih. Voda v jezeru pa je precej hladna in tudi za največje oboževalce hladnih voda ponuja pravo osvežitev, saj običajno niti poleti ne preseže 15 stopinj Celzija.

Zbrala pogum in šla

Kljub hladni vodi pa se je voditeljica Lea Mederal odločila, da v njej zaplava, ob videoposnetku pa je zapisala: "Pa sem zbrala pogum in šla. Fajn ohladitev v Jezeru Jasna."

Številni sledilci so jo pohvalili in ji čestitali za pogumno dejanje, nekateri izmed njih pa so pohvalili tudi njeno postavo. "Paša za moške oči," se je glasil samo eden izmed zapisov.

Jezero Jasna je ime za dve med seboj povezani umetni jezeri v bližini Kranjske Gore ob cesti na prelaz Vršič. Jezeri sta za potrebe turizma urejeni ob sotočju dveh alpskih rek Male in Velike Pišnice ter od središča Kranjske Gore oddaljeni okoli 1,5 kilometra. Na sprehajalni poti ob jezeru lahko uživate tudi ob pogledu na vršace Julijskih Alp v ozadju.

Foto: Instagram/Peter Leyer

Oglejte si še: