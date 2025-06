Natalija Verboten v kopalkah: Pošiljam vam osvežilni nedeljski pozdravček!

Slovenska pevka Natalija Verboten si je privoščila oddih na Hrvaškem in s svojimi sledilci delila sončne utrinke z morja.

Iz kampa Straško v Novalji je na Facebooku objavila fotografijo v kopalkah in zapisala: "Pošiljam vam osvežilni nedeljski pozdravček 😉👙🐠 pa da vidim, če kakšen 'prileti' tudi nazaj! 😃"

Njena objava je hitro pritegnila pozornost – sledilci so ji v komentarjih množično vračali pozdrave in ji zaželeli prijetne počitnice.

Natalija je znana po svoji pozitivni energiji in sproščenem odnosu do življenja, kar znova dokazuje tudi s svojo najnovejšo objavo. Sodeč po fotografiji in nasmehu se na morju odlično počuti.