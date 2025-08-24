Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
10.20

Osveženo pred

28 minut

Matevž Manfreda Anže Pikon Mia Medved Jošt Zakrajšek Anja Osterman kajak sprint na mirnih vodah

Nedelja, 24. 8. 2025, 10.20

SP v sprintu na mirnih vodah, Milano

Anja Osterman v nalivu postala svetovna podprvakinja

Anja Osterman | Anja Osterman je v Milanu osvojila srebrno kolajno. | Foto Nina Jelenc

Anja Osterman je v Milanu osvojila srebrno kolajno.

Foto: Nina Jelenc

Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu v finalu v močnem nalivu na 200 metrov osvojila srebrno kolajno.

Mia Medved
Sportal Mia Medved deveta na SP v Milanu

V izjemno zahtevnih razmerah in močnem nalivu je na svetovnem prvenstvu v Milanu zmagala Kitajka Nan Wang, ki je bila od Anje Osterman hitrejša za 15 stotink sekunde. Tretje mesto je osvojila Britanka Emily Lewis, ki je za zmagovalko zaostala 20 stotink. Ostermanova je v soboto v svoji polfinalni skupini na 200 metrov zmagala in imela z 41,36 sekunde tudi najhitrejši čas vseh treh polfinalnih skupin. S tem je napovedala boj za odličja, ki ga je v finalu torej uspešno zaključila z drugim mestom.

Anja Osterman je z Mio Medved v soboto v kajakaškem dvojcu na 500 metrov v svoji polfinalni skupini zasedla tretje mesto. Slovenki sta si tako priveslali finale A. V njem sta bili v nedeljo šesti. Za zmagovalkama, Poljakinjama Martyno Klatt in Anno Pulawsko, sta zaostali za 2,96 sekunde, bron pa sta zgrešili za dobro sekundo.

Anja Osterman tako nadaljuje z zbiranjem kolajn, saj je 21. junija na evropskem prvenstvu v češki Račicah na 200 metrov tudi zasedla drugo mesto. Še tretjič je osvojila naslov svetovne podprvakinje na 200 m, druga je bila že leta 2022 v Halifaxu in leta 2019 v Szegedu. Tretja je bila na SP še na 500 m, prvič leta 2017 in drugič leta 2019.

V finalu B na 500 metrov sta veslala Matevž Manfreda in Anže Pikon ter bila tretja, skupno 12. na tej razdalji. 

Na 5.000 metrov bo v finalu tekmoval Jošt Zakrajšek.

Matevž Manfreda Anže Pikon Mia Medved Jošt Zakrajšek Anja Osterman kajak sprint na mirnih vodah
