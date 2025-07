Zakaj bi morali vlagatelji v PEPE in SHIB usmeriti pozornost na nov meme kovanec, ki je pripravljen na 6.500-odstotno rast?

Trgovci, ki spremljajo rast PEPE in SHIB, bi lahko postali pozorni na novega izzivalca na sceni. Ta svež meme kovanec vzbuja veliko zanimanja, saj napovedi nakazujejo mogočen skok – celo do 6.500 odstotkov. Hitro pridobiva pozornost in vzbuja radovednost. Se morda obeta nova velika priložnost v svetu digitalnih žetonov?

Foto: XYZVerse

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 % glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

Foto: XYZVerse

Poleg tega je projekt pritegnil pozornost vplivnih oseb iz kripto sveta. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800.000 sledilcev, je pred kratkim podprl projekt in ga označil kot "moonshot priložnost".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala iz $0,0001 (faza 1) na $0,003333 (faza 12), z več kot 70 % že zbranih od cilja 15 milijonov $. Končna cena v predprodaji bo $0,1, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 % zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih 10 %, dodatnih 17,13 % pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kripto prostora, XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kripto trg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

PEPE: meme kovanec, ki je osvojil kripto svet

PEPE je nova kriptovaluta, navdihnjena z znanim memom Pepe the Frog. Zagnana je bila na omrežju Ethereum kot deflacijski meme kovanec in je hitro osvojila srca kripto navdušencev. PEPE si prizadeva slediti uspehu drugih znanih meme kovancev, kot sta Shiba Inu in Dogecoin. Brez davkov in brez lažne uporabnosti ohranja stvari preproste in pristne. V središču je meme kultura in zabava v svetu kriptovalut.

Med koncem aprila in majem 2023 je vrednost PEPE močno poskočila in dosegla tržno kapitalizacijo kar 1,6 milijarde dolarjev. Zgodnji vlagatelji so dosegli izjemne donose, okoli kovanca pa se je oblikovala močna skupnost. Ta rast je sprožila pravo "sezono meme kovancev", saj so se začeli pojavljati številni novi kovanci, povezani z memi. Na razvojni poti PEPE so tudi uvrstitve na večje borze in načrtovani "prevzem sveta memov", kar nakazuje ambiciozne cilje za prihodnost. V trenutnih tržnih razmerah PEPE izstopa kot zanimiv igralec – izkorišča moč memov in skupnosti. Čeprav je prihodnost nepredvidljiva, mnogi pozorno spremljajo PEPE in se sprašujejo, ali bo v naslednjem velikem kripto ciklu dosegel nove višave.

Shiba Inu Coin: Dogecoinov tekmec, ki ustvarja valove na Ethereumu

Shiba Inu (SHIB) se je začel kot meme kovanec, navdihnjen z Dogecoinom, a danes ubira svojo lastno pot. Avgusta 2020 ga je lansiral anonimni ustvarjalec z imenom Ryoshi, kovanec pa deluje na verigi Ethereum. Zaradi tega lahko SHIB izkorišča široko mrežo aplikacij in orodij, ki jih ponuja Ethereum. Z začetno ponudbo v višini enega kvadrilijona žetonov je SHIB pritegnil pozornost, ko je polovico teh poslalo soustanovitelju Ethereuma, Vitaliku Buterinu. Ta je velik del podaril indijskemu skladu za pomoč proti covidu in "zažgal" 40 odstotkov celotne ponudbe. Te poteze so izboljšale ugled SHIB in pokazale zavezanost skupnosti.

Za razliko od Dogecoina SHIB razvija resnične primere uporabe. V razvoju je ShibaSwap, platforma za trgovanje brez posrednikov. V načrtu so tudi platforma NFT in sistem, prek katerega bodo imetniki žetonov lahko glasovali o pomembnih odločitvah. Na trenutnem trgu bi lahko povezava SHIB z Ethereumom predstavljala prednost. Čeprav mnogi meme kovanci sčasoma zbledijo, bi SHIB zaradi svojega osredotočanja na uporabnost lahko izstopal. Z razvojem kripto trga bi SHIB lahko postal več kot le šala – lahko bi postal resen igralec.

Čeprav sta PEPE in SHIB pokazala impresivno rast, XYZVerse (XYZ) prinaša edinstveno kombinacijo meme kulture in športnega navdušenja, kar v trenutnem bikovskem trgu ponuja svežo priložnost.

