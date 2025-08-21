Skupina Luka Koper v polletju za tretjino povečala dobiček

Skupina Luka Koper je v prvem polletju ustvarila 187,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 33 odstotkov na 43,5 milijona evrov, je razvidno iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvih šestih mesecih. Obseg pretovora se je povečal za odstotek.

V prvih šestih mesecih leta 2025 je Luka Koper uspešno izkoristila priložnosti, ki jih je prineslo zahtevno globalno okolje. To obdobje so zaznamovale preusmeritve ladijskih poti iz Azije, negotovosti zaradi geopolitičnih napetosti ter spremenjene razmere v svetovni trgovini, ki so prinesle številne izzive, a hkrati priložnost za rast, so te podatke komentirali v družbi.

V skupini so tako v prvem polletju zabeležili povečanje pretovora, ki je skupaj znašal 11,4 milijona ton, pri skoraj vseh blagovnih skupinah. Izjema so tekoči tovori ter sipki in razsuti tovori, piše v polletnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Največjo rast dosegli na kontejnerskem terminalu

V primerjavi z letom 2024 so največjo, 14-odstotno rast dosegli na kontejnerskem terminalu, kjer so pretovorili 623.731 kontejnerskih enot TEU. K temu so pripomogli novi posli, vezani na opremljanje novih proizvodnih obratov na njihovih zalednih trgih, visoka zasedenost večine evropskih luk ter prestrukturiranje ladijskih servisov, ki z Daljnega vzhoda prihajajo v luke severnega Jadrana, so pojasnili.

Novi posli, predvsem zaradi uvoza vozil različnih kitajskih proizvajalcev ter izvoza v Evropi izdelanih avtomobilov, namenjenih sredozemskim trgom, so prispevali k desetodstotni rasti na terminalu za avtomobile. Teh so v šestih mesecih pretovorili 452.049.

V prvem polletju za naložbe namenili 54 milijonov evrov

Na generalnih tovorih je količina pretovora ostala na ravni prvega polletja 2024, nekoliko več je bilo izvoza lesa, medtem ko se je pri sipkih in razsutih tovorih pretovor zmanjšal za osem odstotkov, predvsem na račun manjših količin železove rude. Nekoliko nižji pretovor so zabeležili tudi na tekočih tovorih, predvsem zaradi manjšega uvoza letalskega in dizelskega goriva.

Rast pretovora je pozitivno vplivala na čiste prihodke od prodaje skupine, ki so bili s 187,7 milijona evrov za 11 odstotkov nad načrtovanim. Višji je bil tudi dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je z 52,8 milijona evrov za 41 odstotkov presegel lanskega ter za 69 odstotkov načrtovanega.

V prvem polletju so v skupini za naložbe namenili 54 milijonov evrov, kar je 161 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Nadaljujejo se gradnja v veliki meri avtomatiziranega večnamenskega skladišča za jeklene kolute, dodatnega 12. veza na drugem pomolu in premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu, so našteli. Z januarjem so se začele prve aktivnosti projekta podaljšanja severnega dela prvega pomola, ki je sredi julija prešel v gradbeno fazo.

Zaključili so nekaj pomembnih projektov

Hkrati so sklenili nekaj pomembnih projektov. Zaključili so gradnjo površine za avtomobile na kaseti 6A z zmogljivostjo 3.500 avtomobilov in objekta potniškega terminala. Namenu so predali tudi novo skladiščno halo družbe Avtoservis Koper ter novo lokomotivo pridruženega podjetja Adria Transport.

"Zadovoljni smo, da nam je uspelo zagnati vse načrtovane projekte in da ti potekajo skladno s sprejetimi časovnicami. To je signal našim poslovnim partnerjem, da sprejeti strateški poslovni načrt uresničujemo in da lahko v prihodnje računajo na nas," je potek naložb komentirala predsednica uprave Nevenka Kržan. Dodala je, da med izvajanjem gradbenih posegov posebno pozornost posvečajo zmanjševanju vplivov na okolje s ciljem, da so na bližnjo okolico pristanišča čim manj občutni.

Pred koncem leta bodo v Luki Koper začeli aktivnosti za še tri pomembne projekte – gradnjo dodatnih odprtih površin za skladiščenje avtomobilov, gradnjo pokrite garažne hiše z zmogljivostjo nekaj manj kot 12 tisoč vozil ter vzpostavitev infrastrukture za priklop ladij na električno energijo neposredno z obale.