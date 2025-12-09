Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

9. 12. 2025,
11.59

1 ura, 17 minut

Torek, 9. 12. 2025, 11.59

1 ura, 17 minut

Vlada potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Avtorji:
Na. R., STA

"Vesel sem, da smo po dveh letih in pol, odkar je zakon pripravljen, končno uskladili rešitve in da lahko to pomembno pridobitev za delavce in za gospodarstvo uzakonimo še v tem mandatu," je dejal gospodarski minister Matjaž Han (v sredini).

"Vesel sem, da smo po dveh letih in pol, odkar je zakon pripravljen, končno uskladili rešitve in da lahko to pomembno pridobitev za delavce in za gospodarstvo uzakonimo še v tem mandatu," je dejal gospodarski minister Matjaž Han (v sredini).

Foto: STA

Vlada je na terenski seji v Hrastniku potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki zmanjšuje administrativna bremena in uvaja pravičnejšo obdavčitev. Glavni cilj je s spremenjenimi pogoji omogočiti udeležbo delavcev pri dobičku v večjem obsegu kot doslej in s tem povečati motiviranost in pripadnost delavcev do podjetij.

Predlog zakona na novo ureja udeležbo zaposlenih pri delitvi dobička. Povečuje se delež dobička, ki se ga lahko razdeli med delavce z obstoječih največ 20 odstotkov na 33 odstotkov dobička posameznega poslovnega leta, prav tako povišuje zgornji limit izplačil. Ta bi se z desetih odstotkov zvišal na 20 odstotkov letnega bruto zneska plač, od tega bi bila polovica izplačila, torej deset odstotkov bruto mase plač, v denarju, so predlog povzeli na ministrstvu za gospodarstvo.

Predvidena je tudi odprava obvezne registracije pogodb, ki jih nadomešča obvestilo finančni upravi (Furs).

Predlog zakona prinaša tri sheme delitve dobička: denarno shemo z delitvijo dobička v denarju, družbeniško shemo z delitvijo dobička v deležih in delniško shemo z delitvijo dobička v delnicah.

Ugodnejše davčne olajšave

Nova ureditev delitve dobička med delavce je po navedbah ministrstva privlačna tako za podjetja kot za zaposlene, saj uvaja tudi ugodnejšo davčno olajšavo. Podjetja lahko za dobiček, izplačan zaposlenim, uveljavljajo stoodstotno davčno olajšavo, ki jo lahko uveljavljajo že v naslednjem letu, ne šele po treh letih, kot to določa dozdajšnji zakon. Prav tako je ugodnejša davčna obravnava dohodkov zaposlenih: za izplačila v denarju 30 odstotkov, za prejete delnice in deleže za 25 odstotkov.

Udeležba pri dobičku ostaja kot doslej prostovoljna za družbo in delavce. Pri dobičku bi morali biti udeleženi vsi delavci pod enakimi pogoji in merili, o katerih se družba in delavci dogovorijo z medsebojno pogodbo, če pa pogodbe ni, bi morala družba upoštevati v zakonu določene pogoje in merila.

"Zakon je namenjen dvigu produktivnosti našega gospodarstva z boljšim vključevanjem, motiviranjem in nagrajevanjem delavcev," je poudaril gospodarski minister Matjaž Han

Obstoječa ureditev udeležbe delavcev pri dobičku v praksi ni dobro zaživela, saj je v Sloveniji v tako shemo vključenih le 0,07 odstotka zaposlenih. To je kar 85-krat manj kot v Avstriji. Je pa taka ureditev razširjena v Franciji, kjer je kar 35 odstotkov zaposlenih udeleženih tudi pri dobičku, so še navedli na gospodarskem ministrstvu.

Predlog zakona po informacijah STA danes na dopisni seji obravnavajo tudi socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

