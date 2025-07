Bes v Rusiji: "Kaj so počeli naši obveščevalci?" #video

Podjetje Antonov je objavilo podrobnosti in video o skrivnostnem poletu ogromnega tovornega letala An-124-100 Ruslan nad Kijevom. Letalo je med prebivalci povzročilo razburjenje, saj so po ruski invaziji leta 2022 nad Kijevom dovoljeni le poleti vojaških letal ter omejeni leti vladnih in reševalnih helikopterjev. Ruski obveščevalci so se medtem zaradi uspešnega poleta letala iz Kijeva v Nemčijo znašli pod plazom kritik, saj poznavalci opozarjajo, da bi letalo morali opaziti in ga vsaj poskusiti sestreliti.

Od februarja 2022, začetka ruske invazije na Ukrajino, so vzletno-pristajalne steze letališč v Kijevu blokirane, da bi preprečili ruske poskuse pristanka, mednarodni prevoz do ukrajinske prestolnice pa se izvaja z vlakom. Zračni prostor nad ukrajinsko prestolnico je zaprt.

Zato so bili prebivalci Kijeva začudeni, ko so pred dnevi prvič od začetka vojne na nebu zagledali letalo. In to ne kakršnokoli letalo, ampak domače tovorno letalo Antonov An-124-100 Ruslan, eno največjih tovornih letal, ki so vir ponosa ukrajinskega naroda.

Sprva se je o skrivnostnem poletu le špekuliralo, zdaj pa so v družbi Antonov v soglasju z ukrajinskimi oblastmi razkrili vse podrobnosti leta. V objavi na Facebooku so pojasnili, da je leta 1994 izdelano letalo An-124-100 Ruslan z repno številko UR-82073 v petek iz servisnega obrata Antonov v Kijevu poletelo do izpostave podjetja v Leipzigu v Nemčiji. Polet so opravili po zaključku štiriletne modernizacije, ki se je začela še pred invazijo na Ukrajino.

Letalo je preživelo ruske napade na Kijev

Modernizirana letala lahko prevažajo do 150 ton tovora. Foto: Antonov Airlines Cilj modernizacije je bil zamenjati glavne komponente, izdelane v Rusiji, s sodobnejšimi, izdelanimi v Ukrajini in na Zahodu. Ko so ruske sile poskušale zavzeti Kijev, je bilo letalo v "razstavljenem stanju", so pojasnili v podjetju.

Sedež podjetja in veliko tovorno letalo Antonov An-225 mriya ter še eno letalo An-124 Ruslan so ruske sile uničile med spopadi za nadzor nad letališčem Gostomel (tudi letališče Antonov) na obronkih Kijeva v prvih tednih invazije na Ukrajino. Na srečo ukrajinske vojske in podjetja Antonov je bilo zdaj modernizirano letalo ruslan v tistem času v servisnem centru podjetja in je ostalo nedotaknjeno.

Kot del prenove so na trup letala pod pilotsko kabino dodali napis "Bodi pogumen kot Irpin". Gre za sklicevanje na ključni boj ob reki Irpin v zgodnjih dneh invazije, ko so tam Ukrajinci Rusom preprečil prodor v Kijev.

UR-82073 je eno od številnih velikih tovornih letal, ki so v lasti in pod upravljanjem letalske družbe Antonov Airlines, hčerinskega podjetja, specializiranega za mednarodni prevoz tovora.

V podjetju so poudarili, da lahko An-124-100 prevaža pošiljke, težke do 120 ton. "Vendar pa sta bila dva od sedmih letal An-124-100 letalske družbe Antonov Airlines predelana za prevoz 150 ton koristnega tovora."

"Posodobljene različice letal Antonov Airlines z oznako An-124-100M se ponašajo z nadgrajenimi navigacijskimi sistemi in v celoti ustrezajo najnovejšim predpisom o avioniki in hrupu, kar pomeni, da lahko delujejo po vsem svetu in brez omejitev," so dodali v podjetju.

Bes v Rusiji zaradi uspešnega poleta

Veselje posadke in zaposlenih po uspešnem pristanku letala v Leipzigu. Foto: Antonov Airlines Vojaški strokovnjaki opozarjajo, da bi morala ruska vojska let tako velikega letala iz Kijeva opaziti in si prizadevati za njegovo sestrelitev. Zato polet ocenjujejo kot velik dosežek podjetja Antonov in ukrajinske vojske, kar dokazuje tudi veselje posadke in zaposlenih na letališču v Leipzigu. Nad ukrajinsko akcijo zato, pričakovano, niso navdušeni ruski komentatorji, ki so svojo jezo izlili predvsem na kanalu Fighterbomber na Telegramu.

"To je seveda žalosten dogodek. Predvsem za našo obveščevalno službo," so v petek zapisali na tem priljubljenem kanalu, ki podrobno spremlja poteze ruskega vojaškega letalstva. "Žalostno ni to, da je An-124 prispel v Nemčijo, ampak to, da je lahko sploh odletel iz Kijeva," so še dodali na priljubljenem Telegram kanalu Fighterbomber.

V urah po tem, ko je UR-82073 preletel Kijev, so nekateri ruski Telegram kanali trdili, da je poletel iz Dnipra, pred pričakovanim ruskim napadom. V našem članku o tem letu smo zapisali, da je "najverjetneje zadevno letalo od leta 2022 obtičalo v Ukrajini in je vzletelo z letališča Svjatošino v Kijevu. Tam je sedež serijske proizvodne tovarne Antonov."

Satelitski posnetki, ki jih je pridobila organizacija The War Zone, so to trditev potrdili. Fotografija, ki jo je 2. julija posnel Planet Labs, prikazuje, da sta bila v tistem času na ploščadi dve relativno nedotaknjeni letali An-124. Zdi se, da je bilo eno še posebej aktivno, saj se je letalo 5. julija premaknilo na vzletno-pristajalno stezo.