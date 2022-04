Osupljivo: na Brnik je tako prigrmel velikanski antonov #video

Malo po 11. uri se je Antonovo letalo An-124 dvignilo z letališča v Leipzigu in po dobri uri leta pristalo na osrednjem slovenskem mednarodnem letališču na Brniku. Večji del poti je letelo na višini okrog 9.400 metrov in to s hitrostjo okrog 400 vozlov (740 kilometrov na uro).

Foto: Gregor Pavšič Kot smo napovedali že pred dnevi, je to prvi od treh načrtovanih letov tega velikega tovornega letala v Slovenijo. Priletel bo še v torek in četrtek, naslednji dan po pristanku (prvi torej jutri) pa sledi še povratni let.

Po nedavnem uničenju znamenitega Antonovega letala An-225 “mriya” na letališču v Hostomelu pri Kijevu, kjer je sicer tudi baza družbe Antonov Airlines, je zdaj An-124 največje Antonovo letalo. Sodi tudi med največja tovorna letala na svetu in njegov pristanek je prava paša za oči. Tudi zato se je danes okrog letališča na Brniku zbralo veliko letalskih navdušencev.

Okrog letališča se je pričakovano zbralo veliko letalskih navdušencev. Foto: Gregor Pavšič

Osupljiv tudi v notranjosti

To letalo, ki ima razpon kril širši kot znaša širina brniške pristajalne steze, je bilo v Sloveniji nazadnje leta 2017. Takrat smo se tudi povzpeli v notranjost tovornega trupa in tudi v prvo “nadstropje”, kjer so prostori za celotno posadko letala. Sestavni del letala je tudi notranji žerjav za nalaganje tovora.

Pogled v notranjost letala:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prvič je letel že pred 40 leti

Letos bo minilo 40 let od prvega leta tega letala, ki so ga nato zahodu prvič pokazali leta 1985. Pred tridesetimi leti je letalo začelo opravljati tudi komercialne lete. Njegov razvoj se je začel že v sedemdesetih letih, ko so ga skupaj razvijali v tovarnah v ruskem Uljanovsku in ukrajinskem Kijevu.

To letalo je bilo po zunanji zasnovi podobno ameriškemu lockheedu C-5 galaxy. Tovorni del letala je razdeljen v dva dela, zato je mogoče med letom odpreti zadnja vrata in to ne vpliva na trdnost strukture letala. Letalo je bilo produkt idej in inženirskega znanja Viktorja Tolmačeva, ki je bil glavni konstruktor vseh letal Antonova. To je bil sicer ruski inženir, ki je umrl pred štirimi leti.

An-124 so poleg Antonov Airlines v svoji floti imeli tudi pri ruski družbi Volga-Dyper Airlines.