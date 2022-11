Uradno: Antonov želi obnoviti svoje največje letalo #foto

Rusko uničenje znamenitega letala antonov je bil eden izmed najbolj simbolnih dogodkov vojne v Ukrajini. Tudi zato, ker vzdevek mrija v ukrajinščini pomeni sanje.

"Sanje ne bodo nikoli umrle," so pri Antonovu objavili naTwitterju v trenutku uničenja.

Foto: Wikimedia Commons

Uničenje letala je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba potrdil 27. februarja letos. Pri Antonovu sprva niso mogli uradno oceniti škode na velikanskem letalu. Izkazalo se je, da je bil najbolj uničen sprednji del letala. Ta je očitno prejel neposreden izstrelek, in sicer v hangarju na letališču Hostomel pri Kijevu. Tam je bila osrednja baza za družbo Antonov Airlines.

Ta je zdaj na Twitterju napovedala oziroma potrdila obnovo letala. Prva dela so glede na zapise že začeli. Za novo letalo naj bi imeli trenutno 30 odstotkov potrebnih delov, obnova pa bo po oceni družbe Antonov Airlines stala več kot 500 milijonov evrov.

Najava je sovpadala z odprtjem razstave, posvečene prav spominu na velikansko letalo, ki so jo pripravili na letališču pri nemškem Leipzigu. Ta prikazuje fotografije pred uničenjem in po njem, osredotoča pa se predvsem na inženirske presežke.

Vse podrobnosti načrtovane obnove za zdaj niso znane. "Upam, da se bo obnova res zgodila in da ga bomo še videli v zraku," je na odprtju razstave po poročanju CNN dejal Oleksij Makejev, ukrajinski veleposlanik v Nemčiji.

On November 7, 2022, the opening of the international image project "#Ukraine: with #MRIYA in the Heart" took place at @LEJ_Airport, #Germany.



The exposition, opened today, will be open until the end of December 2022.

More - https://t.co/61h9iXNMoQ#AN225 #Ukraine #Antonov pic.twitter.com/18MdRef1U5