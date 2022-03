Kamera ujela ostanke največjega letala na svetu

Foto: zajem zaslona Pred dnevi smo že pisali o ruskem uničenju največjega letala na svetu, ki je bil tudi eden večjih tehničnih ponosov Ukrajine. Pri Antonov Airlines za zdaj še niso konkretneje komentirali domnevnega uničenja letala, saj želijo to storiti šele po tehničnem pregledu letala. Prvi posnetki hangarja iz zraka, kjer je bilo mogoče videti zadnji del letala, so še dajali nekaj upanja. Prizori sprednjega dela, kamor so ga zadeli ruski izstrelki, pa vendarle razkrivajo drugačno sliko.

Antonov An-225 je zelo močno poškodovan. Nekateri motorji so sicer videti še nedotaknjeni, drugače pa je s trupom letala. To je bil edini dokončan primerek tega velikanskega tovornega letala, ki so ga izdelali že leta 1988. Z vzdevkom Mryia je pomenil upanje in tudi v zadnjih letih je letalo večkrat sodelovalo v humanitarnih akcijah po celem svetu.

Letalo je bilo dolgo 84 metrov, visoko 18 metrov, razpon kril pa je znašal 88,4 metra. Največja vzletna masa letala je bila 64o ton. Myrio je poganjalo šest motorjev. Foto: Antonov Airlines

😨 NO NO NO NO…



Currently, until the #AN225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.



Please wait for the official announcements about the condition of the aircraft#StopRussia #Ukraine https://t.co/pEXDanePTw