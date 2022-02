Rusi so uničili največje letalo na svetu

Kot smo poročali že včeraj, so pri letalski družbi Antonov Airlines za letalo An-225 Mriya še upali, da je v bojih z rusko vojsko ostalo nedotaknjeno. Največje letalo na svetu, ki je eden najbolj prepoznavnih ukrajinskih ponosov, je ostalo na letališču Hostomel pri Kijevu. To je letališče Antonova, kjer so se ob začetku ruske invazije začeli prvi boji.

Kot kaže letalo s pomenljivim vzdevkom Mriya, kar v ukrajinščini predstavlja upanje oziroma sanje, ni preživelo bojev. Kot je sporočil ukrajinski zunanji minister Dmytro Kuleba, je letalo uničeno. Letalo so sicer izdelali le v enem primerku in to že davnega leta 1988. Drugi primerek letala je ostal nedokončan.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8