Ukrajinski ponos: kaj se dogaja z največjim letalom na svetu?

Letalska družba Antonov Airlines je med najbolj znanimi ukrajinskimi ponosi, kjer izstopa predvsem letalo An-225 z vzdevkom Mriya. Največje in z 640 tonami vzletne mase najtežje letalo na svetu, izdelano že leta 1988, obstaja le v enem primerku. Kljub napadu ruske vojske na strateške cilje v Ukrajini, med katerimi so bila najprej prav letališča, je za zdaj kralj neba ostal nedotaknjen, sporočajo iz družbe Antonov Airlines.

Letalo je dolgo 84 metrov, razpon kril meri 88 metrov in tudi visoko je več kot 18 metrov. Masa praznega letala znaša 285 ton. Poganja ga šest motorjev. Brez pristanka lahko leti več kot 15 tisoč kilometrov daleč, njegova potovalna hitrost pa znaša 800 kilometrov na uro. Za njegov let je potrebna posadka šestih ljudi.

We don’t have accurate information about #AN225 Mriya. Now in Gostomel (it is the region where airfield base @AntonovAirlines) still fighting continues.



according to the latest information (24.02.2022) the plane was intact