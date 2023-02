Vrača se kultni antonov, a na drugačen način

🇺🇦Mriya came alive in the Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) game! https://t.co/D7aIljVCSg — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 2, 2023

Antonov AN-225 je bil izjemno priljubljen pri letalskih navdušencih in se je zaradi svoje velikosti z zlatimi črkami zapisal v svet letalstva. Največje in najtežje letalo na svetu je veljalo za velik ukrajinski ponos, a je bilo popolnoma uničeno pred letom dni.

Nekoč največje letalo za zdaj živi le v virtualnem svetu

Letalo je bilo dolgo 84 metrov, razpon kril je meril 88 metrov, visoko pa je bilo več kot 18 metrov. Masa praznega letala je znašala 285 ton. Poganjalo ga je šest motorjev. Brez postanka je lahko letelo več kot 15 tisoč kilometrov daleč, njegova potovalna hitrost pa je znašala 800 kilometrov na uro. Mriya je bil edini končani primerek tega letala, ki so ga nekoč izdelali za potrebe sovjetskega vesoljskega programa. Razvili so ga, da bi v zrak dvignil vesoljsko plovilo buran. Izdelali so en primerek, izdelavo drugega pa je najprej prekinil razpad Sovjetske zveze, v devetdesetih pa pomanjkanje finančnih sredstev. Tudi na mriyo so pozabili, nato pa so jo pri Antonovu obnovili.

S 27. februarjem bo AN-225 znova obujen v obliki prenosljive vsebine znotraj Microsoftove igre Flight simulator. Pri razvoju igre so sodelovali tudi predstavniki Antonova. Dmitrij Antonov, ki je bil kar 30 let pilot AN-225, je ob dogodku v živo razkril, da legenda vrača. Obenem je razkril, da bodo vsi prihodki od nakupa letala v igri namenjeni podjetju za obnovo tega legendarnega primerka.