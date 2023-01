Nad to idejo so se smejali Tesli, zdaj vsi lovijo isti cilj #video

Nič več toliko govora o avtonomnih vozilih, temveč bolj o novosti v relativno bližnji prihodnosti − to je bil avtomobilski poudarek letos zelo zanimivega sejma CES v ZDA, kjer so izstopale predvsem nove večpredstavnostne funkcije za digitalizirane in električne avtomobile v drugi polovici tega desetletja. Pred šestimi leti so se Elonu Musku in Tesli, ko sta v svoj avtomobil prvič postavila Netflix in igrice, skoraj vsi smejali. Danes to postaja realnost, kjer želijo sodelovati tudi drugi proizvajalci, od Evrope do Azije.

Elon Musk in Tesla sta leta 31. marca leta 2016 prvič pokazala novi model 3. To je bil za Američane najpomembnejši posamezni model, ki je Tesli omogočil rast in poslovno preživetje. Med novostmi tega avtomobila je bil kar 15-palčni vodoravni zaslon v notranjosti, ki je po odzivnosti in procesorski moči postal primerljiv s prenosnimi računalniki oziroma najboljšimi tablicami.

Ta zaslon ni bil več namenjen le poslušanju pretočne glasbe in brskanju po internetu, kot prvi je omogočil uporabo pretočnih videoplatform, kot je Netflix, obenem pa je Tesla takrat prvič ponudila tudi arkadne igre. Uporabnik je lahko v njih sodeloval celo prek volana. Delovale so v mirujočem stanju avtomobila, na primer doma, med opravki ali med polnjenjem baterije.

Foto: Gregor Pavšič

Te igre v avtomobilu so marsikoga hitro pritegnile, seveda najprej tiste, najmlajše. Musku in Tesli se je takrat bolj ali manj odkrito rogala večina avtomobilske industrije in si pri tem postavljala vprašanje, zakaj bi v avtomobilu sploh potrebovali filme in igre.

Slabih deset let pozneje se je pokazalo, da si kupci teh funkcij želijo in da so imeli pri Tesli prav. Danes konkurenca lovi zaostanek na področju tehnoloških funkcionalnosti vozila, ki presegajo tisti klasično namembnost bolj ali manj uživaške vožnje od točke A do B.

Video: Netflix v avtomobilu?

Foto: BMW

Tesla je decembra uporabnikom njenih avtomobilov omogočila nadgradnjo in dostop do več kot tisoč iger prek platforme Steam.

Temu zgledu zdaj sledi vse več proizvajalcev. Nekaj iger smo že opazili tudi v testnih avtomobilih Mercedes-Benza in Forda, kjer pa se procesorska moč za zdaj še ne more meriti s Teslinimi. Oktobra je BMW napovedal sodelovanje z družbo AirConsole, Hyundai in Kia (prav tako tudi Mercedes in BYD) bosta igre v avtomobilih omogočila prek sodelovanja z Nvideo − tudi v tem primeru bo mogoče dostopati do igračarske platforme Steam. Z Nvideo že sodelujeta tudi Volvo in Polestar.

Sony, ki je prav v Las Vegasu pokazal koncept za vstop v avtomobilski svet, bo lahko v vozilu uporabil enako tehnologijo kot jo ima v lastni platformi PlayStation. Sony, ki pri razvoju avtomobila sodeluje s Hondo, obljublja najvišjo raven iger, videa in glasbe.

Tudi pri Volkswagnu v nekaterih regijah že opažajo izrazito povpraševanje po tovrstnih funkcijah v avtomobilih. Kdor jih ne bo imel, določenega kroga kupcev ne bo prepričal o nakupu. Volkswagen je pred leti v konceptu majhnega električnega avtomobila predvidel posebno platno za projekcijo videovsebin.

Foto: Nvidia Foto: Peugeot

Sporočilo iz ZDA: korak stran od avtonomnosti, proizvajalce zanimajo hitrejši zaslužki

Na sejmu CES so se v zadnjem letu močno spremenili tudi poudarki tam predstavljenih vsebin. Nekaj let so prevladovali izjemno futuristični koncepti s samodejnim tipom vožnje, kjer so proizvajalci predstavljali svoje vizije "dnevne sobe" na štirih kolesih. Toda ker je raven samodejne vožnje zagotovo oddaljena še precej več, kot so to sprva predvidevali številni proizvajalci, se je letos osredotočenost produktov veliko bolj izrazito usmerila v praktične oziroma srednjeročno realne produkte.

K temu je prav gotovo pomagal tudi nedavni kolaps družbe Argo AI, združenega podjetja za tehnologije samodejne vožnje med Volkswagnom in Fordom. Analitiki menijo, da avtonomne tehnologije v tem desetletju zaslužkov še ne bodo prinašale. Preostale storitve v vozilu lahko veliko hitreje zagotovijo določen vir prihodkov.

Med avtonomnimi produkti je še najbolj izstopal samodejno vozeči traktor družbe John Deere.

Na razstavišču tudi slovensko znanje

Zato so bile v Las Vegasu v ospredju tehnologije, ki jih bodo lahko začeli prodajati in bodo še pomembneje postale vir prihodka v doglednem času. Na več kot 37 tisoč kvadratnih metrih se je predstavilo več kot 270 razstavljavcev. Razstavišče je bilo kar 70 odstotkov večje kot lani. Razstavljeni so bili tudi produkti slovenskega Elapheja, ki je napovedal razvojno strateško partnerstvo z britanskim podjetjem McLaren Applied, videti pa je bilo mogoče tudi njihove kolesne motorje v Lordstownovem poltovornjaku.

Proizvajalci so zato več pozornosti namenili notranjosti vozil, ki postaja pravi tehnološki oder za vse tisto, kar si bo mogoče delno naložiti z oblaka, pridobivati nove vsebine na daljavo − vse to pa končnemu uporabniku tudi zaračunati. To so lahko računalniške igre in tudi druge večpredstavnostne vsebine ter nadgradnje pogonov oziroma funkcionalnosti vozil.

Koncepti, ki pa napovedujejo konkretne serijske avtomobile

Veliko tovrstnih novosti so v ZDA pokazali tudi uveljavljeni proizvajalci, kot so Volkswagen, BMW in Peugeot. Pri BMW so s konceptom napovedali nov serijski avtomobil na platformi "neue klasse", prav tako tudi nov koncept projicirnega sistema "head-up" prek celotne širine vetrobranskega stekla.

Peugeot je s konceptom insception prav tako napovedal serijske peugeote z namenskih električnih platform, kjer bodo uvajali 800-voltno tehnologijo in nov sistem digitaliziranega volanskega sistema "steer-by-wire".