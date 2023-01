Igre v avtomobilih? Trije veliki potrdili to novost.

Začel se je največji sejem potrošniške elektronike CES 2023, kjer imajo vse večjo vlogo tudi avtomobilski proizvajalci. Tokrat je veliko pozornosti prevzel grafični velikan Nvidia, ki je napovedal možnost igranje iger preko oblaka v nekaterih avtomobilskih električnih modelih. Mercedes-Benz in Foxconn namreč nameravata implementirati računalniško tehnologijo v same električne avtomobile in avtomatizirano proizvodnjo vozil.

Podjetje Nvidia je poznano predvsem igračarjem, ki v svoje računalnike vgrajujejo zmogljive grafične kartice. Že 30 let so vodilno podjetje pri razvoju iger, umetne inteligence in računalniške grafike. Sčasoma se je podjetje razširilo onkraj računalniških iger na razvoj računalniških storitev med njimi tudi v avtomobilsko industrijo in posledično k električnim vozilom.

Računalniške igre v avtih so realnost

Ravno v svetu električnih vozil je Nvidia našla svojo priložnost. Proizvajalci namreč potrebujejo vse večjo računalniško moč, ki je ključnega pomena za zmogljivosti vozila. Če v to enačbo dodamo še razvoj avtonomne tehnologije, je jasno, da se Nvidia vse bolj razume z avtomobilisti. Sprva so pričeli sodelovati s Teslo. V zadnjem času pa sodelujejo tudi pri razvoju pri drugih proizvajalcih kot so Jaguar, Lucid in BYD. Slednji bodo vključili njihovo tehnologijo v svoje platforme, BYD pa je že napovedal tudi prevzem tehnologije, ki bo omogočala igranje iger na osrednjem zaslonu preko njihovega oblaka.

Z računalniškimi igricami v avtomobilu so začeli pri Tesli, kjer bodo ponudbo prav tako širili. Foto: Gregor Pavšič

Trije avtomobilski velikani že potrdili prihod

Pri Nvidiji so novo igračarsko izkušnjo poimenovali GeFroce NOW, v električnih vozilih proizvajalcev BYD, Polestar in pri modelih skupine Hyundai (Hyundai, Kia in Genesis) pa naj bi jo videli že kmalu.

NVIDIA navaja, da GeForce NOW gradi na svojih obstoječih infozabavnih in igralnih zmožnostih v vozilih in lastnikom električnih vozil dodaja možnost pretakanja računalniških iger v realnem času, medtem ko sedijo in polnijo svoja vozila. Če je EV opremljen z zadnjimi monitorji, se lahko zabavi spredaj pridružijo tudi potniki zadaj.