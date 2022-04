Kaj prevaža, kam je letel, kdaj se vrača? Znane nove podrobnosti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Ljubljana Airport Letalo je v nedeljo v Slovenijo priletelo iz nemškega Leipziga, kjer ga je na travnikih okrog brniškega letališča pričakalo več sto letalskih navdušencev. Včeraj zgodaj zjutraj je nato zjutraj okrog 6. ure vzletelo in s truščem štirih motorjev prav zagotovo "zbudilo" koga z območja Vodic, Kamnika in Mengša. Letalo se ni vrnilo v Nemčijo, temveč se je odpravilo proti Keniji. Tam je po slabih šestih urah pristalo na mednarodnem letališču blizu kenijskega mesta Kano na severu države.

Za zdaj še ni znano, kakšen tovor je ukrajinsko tovorno letalo prevažalo. Pred petimi leti je v Sloveniji nalagalo velike transformatorje, ki so jih nato vozili v Mehiko, kjer so jih uporabljali po hujšem potresu. Tudi sicer so letala Antonov Airlines pogosto vključevana v humanitarne logistične operacije. Enako je bilo tudi z nedavno uničenim velikanom An-225 "mriyo".

Spodnje fotografije sicer prikazujejo tovor, ki so ga v letalo na Brniku naložili v nedeljo popoldne. Po naših informacijah je tovornjak vlačilec zapeljal neposredno v trup letala in tam odklopil prikolico. Tudi napovedani trije poleti naj bi bili povezani s posebnostmi nigerijskega letališča, ki ima toliko krajšo pristajalno stezo, da tam An-124 ne more varno pristati polno natovorjen.

Prazno letalo ima maso 214 ton, vzleti pa lahko z maso največ 402 toni.

Kot smo že poročali, bo letalo na Brniku skupno pristalo trikrat. Drugič danes zvečer, predvidoma okrog 20. ure, podobno nato tudi pojutrišnjem.