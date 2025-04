Tožilstvo obdolženemu Mohamedu Esmailu Ovjfardu očita, da je 7. novembra lani oborožen z nožem prišel na parkirišče brniškega letališča z namenom, da umori nekdanjo ženo, mater njunih treh otrok.

Zvečer naj bi na parkirišču pričakal 33-letnico, ki je tako kot on živela v Avstriji in je prispela iz Istanbula. V bližini njenega vozila naj bi jo enajstkrat zabodel v vitalne dele telesa ter jo poleg tega še večkrat porezal.

Truplo umorjene je našel zaposleni na brniškem letališču

Zaradi posledic poškodb, predvsem vbodne rane v levo stran prsnega koša, je na kraju dogodka umrla. Truplo je na parkirišču naslednje jutro, ko je po koncu izmene odhajal domov, našel eden od zaposlenih na letališču.

Kriminalisti so osumljenca v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi prijeli 9. novembra na njegovem delovnem mestu v eni od trgovin v Celovcu. Osumljenec se prijetju ni upiral, pozneje je dejanje, kot so po aretaciji povedali kriminalisti, tudi priznal.

Tožilka obdolžencu očita naklepno kaznivo dejanje umora, za katerega je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen. V predstavitvi obtožnice je izpostavila, da je dejanje storil na grozovit način. Žrtev se je namreč skušala pred napadom zaščititi, tako da je skušala prijeti rezilo. Kljub temu jo je obdolženi kar enajstkrat zabodel in ji brezčutno povzročil hude bolečine, je dejala.

Obdolženi se je naroka udeležil prek videokonference

Obdolženi, ki je v priporu v Ljubljani, se je današnjega naroka zaradi pomanjkanja sodnih policistov udeležil prek videokonference. Med predstavitvijo obtožnice je jokal, krivde za kaznivo dejanje po obtožnici pa ni priznal. Tako bo 18. aprila steklo sojenje.

Obdolženi je zaprosil sodnika, da bi ga v priporu lahko obiskali otroci. Z žrtvijo sta imela tri mladoletne otroke. Kot je povedal obdolženi, je zanje plačeval preživnino. Sodnik je pojasnil, da obiska starejšega sina ne more odobriti, dokler je predlagan kot priča v postopku. Poleg njegovega zaslišanja je zagovornica predlagala tudi neposredno zaslišanje več drugih prič, ki bi izpovedale o osebnosti obdolženega, njegovem odnosu do otrok in dinamiki med njim ter žrtvijo.

Tožilka je neposrednemu zaslišanju omenjenih prič nasprotovala, saj so jih zaslišali že v preiskavi. Poleg tega gre za, kot je poudarila, izrazito pristranske priče, od katerih je utemeljeno pričakovati, da bodo izpovedovale obdolžencu v prid. Prepričana je tudi, da izpovedbe o obdolženčevi osebnosti in njegovem odnosu z otroki niso povezane z očitki iz obtožnice.