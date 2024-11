Umor na Brniku: osumljenec priznal krivdo. Avstrija ga bo izročila Sloveniji.

39-letni Iranec, ki so ga v soboto prijeli v Celovcu zaradi suma umora ženske, katere truplo so v četrtek zjutraj našli na letališču Brnik, je v priporu v celovškem zaporu in je priznal krivdo. Avstrijska policija bo storilca izročila Sloveniji, poroča Kleine Zeitung.

Moškega, osumljenega umora, so na podlagi evropskega naloga za prijetje prijeli v soboto v njegovem stanovanju v Celovcu. Ta naj bi v četrtek zabodel 33-letnico, ki je bila rojena v Iranu in prav tako živela v Celovcu. Po podatkih avstrijskega državnega tožilstva je imel z Iranko tri otroke, stare pet, sedem in 14 let.

Truplo ženske, ki so jo v četrtek zjutraj odkrili na parkirišču letališča na Brniku, je imelo več vbodnih ran. Celovško državno tožilstvo je potrdilo, da je umor zagrešil z nožem. Med zaslišanjem je osumljenec priznal krivdo. Sandra Agnoli, tiskovna predstavnica državnega tožilstva v Celovcu, je povedala, da bo predaja osumljenca lahko potekala več tednov.