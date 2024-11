V Avstriji prijeli osumljenca, ki naj bi na Brniku zabodel žensko

Avstrijska policija je danes prijela osumljenca, ki naj bi na Brniku večkrat zabodel žensko, so sporočili s PU Kranj. "Avstrijski varnostni organi so danes v sodelovanju s slovensko policijo na območju Avstrije prijeli 39-letnega osumljenca in opravljajo prva preiskovalna dejanja," so navedli na PU Kranj.

Motiv za dejanje, katerega posledica je smrt 33-letne žrtve in druge okliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljne kriminalistične preiskave, so še sporočili kranjski policisti in dodali, da zaradi interesa intenzivne preiskave drugih informacij ne morejo podati.

V petek zjutraj so na letališču na Brniku našli truplo ženske, ki naj bi bila zabodena več kot desetkrat. Šlo naj bi za državljanko Irana. 39-letni osumljenec, prav tako tuj državljan je po nasilnem dejanju zbežal v Avstrijo.

Neuradno naj bi šlo za partnersko nasilje, portal 24ur pa poroča, da naj bi tako storilec kot žrtev živela v Celovcu. V četrtek okoli sedme ure zvečer, potem ko je pristala na brniškem letališču, jo je počakal na parkirišču in ji zadal usodne poškodbe. Policija je o dogodku bila obveščena ob 6.45 uri. Po naših neuradnih informacijah naj bi okrvavljeno žensko v vozilu v bližini stavbe potniškega terminala zagledala mimoidoča.

Po naših informacijah so policisti, ki so prispeli na kraj, morali vdreti v vozilo. Na Policijski upravi Kranj so povedali, da so policisti kraj zavarovali, kriminalisti pa so opravili ogled kraja in zavarovali dokaze. Ogleda kraja dejanja sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.