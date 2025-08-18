V bolivijskem mestu Santa Cruz je bil ta mesec skupaj s še dvema osebama umorjen Hrvat Marco Skerbec, čigar ime se je v Sloveniji pojavilo v obtožnici zoper domnevne člane slovenske celice Kavaškega klana. Po poročanju medijev bolivijski organi sumijo, da je v ozadju smrti trojice spor med narkokarteli.

Poleg 33-letnega Skerbca, ki je bil pogrešan od 8. avgusta, za njim pa je bila razpisana mednarodna tiralica, sta bila ubita tudi srbski in bolgarski državljan.

Trojica je bila po navedbah preiskovalcev na poti na sestanek, ko so jih ubili. Njihova trupla, zavita v črne vreče, naj bi našli v kuhinji najetega stanovanja, verjetno pripravljena za prevoz drugam. Bolivijski organi sumijo, da je njihova smrt povezana s sporom med narkokarteli in trgovino s kokainom, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list.

Skerbec je v Boliviji bival pod lažnimi identitetami. V Sloveniji je omenjen v obsežni obtožnici proti domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana. Bil naj bi eden od vodij te zloglasne kriminalne združbe, sodeloval naj bi tudi pri umoru Danijela Božića in poskusu umora Žarka Tešanovića. Formalno sicer v Sloveniji ni med obtoženimi, ker je bil na begu.