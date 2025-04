Med hišnimi preiskavami na Okroglem, kjer naj bi slovenska celica Kavaškega klana hranila prepovedano drogo, so med drugim našli več pištol in snov za redčenje prepovedane droge, je na nadaljevanju sojenja za umor Danijela Božiča in poskus umora Žarka Tešanovića na ljubljanskem okrožnem sodišču danes navedlo tožilstvo.

Za umorom Danijela Božića in poskusom umora Žarka Tešanoviča domnevno stoji kriminalna združba Kavaški klan. Obtoženi so domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec in domnevni člani hudodelske združbe, njegov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević. Povod za umor in poskus umora naj bi bila kraja za poldrugi milijon evrov kokaina iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana v hiši na Okroglem. Kraja se je zgodila v noči na 26. oktober 2019, Božić pa je bil umorjen nekaj tednov kasneje, 15. novembra. Njegovo truplo so našli 1. decembra.

Na nadaljevanju sojenja je tožilstvo danes predstavljalo dokaze iz sodnega spisa, da naj bi bil motiv za umor in poskus umora kraja droge iz hiše na Okroglem oktobra 2019.

Iz hiše odnesli za milijon evrov droge

Tožilka Mateja Gončin je uvodoma predstavila zapisnik iz hišne preiskave na Okroglem, ki so jo kriminalisti opravili med 29. in 30. novembrom 2019. Iz zapisnika izhaja, da so kriminalisti med preiskavami našli pištolo glock, več madežev rjavo-rdeče barve in praškasto snov rjave barve, za katero se je kasneje izkazalo, da gre za paracetamol, ki se uporablja za redčenje droge.

Analiza zavarovanih bioloških sledi je po navedbah tožilke pokazala, da gre za kri Dragana Čikojevića, ki je skupaj s starši živel v hiši na Okroglem.

"S tem se potrjuje napad na Čikojevića 26. oktobra 2019, ko so neznani storilci oropali hišo in po oceni tožilstva odnesli drogo v višini milijon evrov, kar je tudi očitek za motiv kaznivega dejanja po obtožnici," je poudarila Gončin.

Z rjuhami naj bi zvezali člane družine Čikojević

Da je bila v hiši prisotna droga, po mnenju tožilstva dokazuje prisotnost paracetamola za redčenje droge, so pa kriminalisti v preiskavi med drugim zasegli tudi plastenko vode, na kateri so kasneje našli biološke sledi obtoženega Drejca Kovača. Iz slednjega po oceni tožilstva izhaja, da je bil dejanski uporabnik prostorov v prvem nadstropju hiše na Okroglem prav obtoženi Kovač, sicer domnevni član slovenske celice hudodelske združbe.

Na rjuhi, ki so jo zasegli med hišno preiskavo, pa so našli sledi mame Dragana Čikojevića Stanike, je tudi navedla Gončin. Po mnenju tožilstva to pomeni, da so storilci med ropom na Okroglem strgali rjuhe in z njimi zvezali člane družine Čikojević.

Čikojeviću so v preiskavi sicer zasegli še eno pištolo, kar po mnenju tožilstva nakazuje, da je bil po umoru Božića oborožen. "Očitno je bila posest orožja v povezavi z dogodkom 26. oktobra," je med drugim opozorila Gončin.

Preiskovalci Nacionalnega forenzičnega laboratorija so sicer ugotovili, da najdeni pištoli pri Draganu Čikojeviću nista bili uporabljeni pri umoru Božića.