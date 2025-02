Sojenje obtoženim v zadevi Kavaški klan spremljajo tudi kritike o neustreznosti lokacije sojenja na Gospodarskem razstavišču. Na to je v dopisu pravosodni ministrici in predsedniku vrhovnega sodišča pred kratkim opozorila tudi sodnica Klavdija Bercieri. S pravosodnega ministrstva so sporočili, da bodo s policijo proučili nadaljnje možnosti.

V najetih prostorih sodišča na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že nekaj časa potekajo odmevna sojenja v najbolj izpostavljenih kazenskih procesih, tudi sojenje domnevnim članom Kavaškega klana in sojenje šesterici zaradi očitkov o umoru Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Sojenji potekata ob močno poostrenih varnostnih ukrepih. Za varnost nekaterih obtoženih skrbijo specialna enota policije in pravosodni policisti, za varnost tožilcev in sodnikov pa center za varovanje in zaščito.

Ob tem se zadnje čase pojavljajo tudi vprašanja glede razmer, v katerih potekajo sodne obravnave na Gospodarskem razstavišču, zlasti v času sejemskih dogodkov. Nedavno je na razstavišču potekal sejem Alpe-Adria, sočasno pa je potekala sodna obravnava v zadevi Božić, ki so jo po pisanju medijev motili glasba, govori, zvočni in svetlobni učinki. Zagovorniki obtoženih so ob tem izpostavili tudi vprašanje o neprimernosti prostorov, saj na razstavišču potekajo najbolj varovane obravnave, v sosednjem prostoru pa družabni dogodki, nekateri namenjeni tudi otrokom.

Prostor za obravnavo izbere pravosodno ministrstvo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da prostorov za sodne obravnave ne izbirajo sami, temveč jih za potrebe sodišča zagotavlja ministrstvo za pravosodje. Že desetletja pa si prizadevajo za izgradnjo nove sodne stavbe, v kateri bi bili zagotovljeni ustrezni prostori in rešitev za težave, s katerimi se je sodišče primorano dnevno soočati, še zlasti ko gre za zadeve z večjim številom obtoženih, so dodali.

Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da prostori na Gospodarskem razstavišču niso bili najeti za potrebe kazenskega postopka zoper Kavaški klan, temveč zaradi prostorskih potreb ljubljanskega okrožnega sodišča po veliki razpravni dvorani v času epidemije covid-19. Pri izbiri dvorane na razstavišču je sodelovalo tudi sodišče, so dodali. "Lokacija velike razpravne dvorane je bila na razpisu izbrana skupaj s predstavnikom okrožnega sodišča v Ljubljani," so zapisali v odgovoru STA.

Dodali so, da se je sodni postopek zoper Kavaški klan začel po sklenitvi najemne pogodbe za veliko razpravno dvorano na razstavišču. "Sodišče pa se je samo odločilo, da bo razpisalo obravnave v tej zadevi v najetih prostorih Gospodarskega razstavišča," so navedli.

Kompleks so na zahtevo policije dodatno zagradili

Varnostni vidik lokacije na Gospodarskem razstavišču se je po pojasnilih ministrstva izpostavil v letu 2023. Ob tem je policija zaradi zagotavljanja ustrezne ravni varovanja postavila zahtevo po ograditvi dodatnega območja okoli kompleksa dvoran in ga tako tudi fizično ločila od preostalega območja, namenjenega za potrebe obiskovalcev Gospodarskega razstavišča.

"Ministrstvo je zato sklenilo aneks k najemni pogodbi in dodatno zagrajene zunanje površine vključilo v najemno pogodbo. Po izpolnitvi navedene zahteve policije varnostni vidik predmetne lokacije do danes ni bil več izpostavljen," so dodali.

Potrdili so, da sta ministrica za pravosodje Andreja Katič in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pred kratkim prejela dopis sodnice v tej zadevi. Sodnica v dopisu izpostavlja neustreznost lokacije, "zato bodo v sodelovanju s policijo preučili nadaljnje možnosti", so še navedli na ministrstvu.