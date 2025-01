Večkrat ustreljenega, a še živega, so pokončali s krampom

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje šestim obtoženim za umor Danijela Božiča, ki je bil umorjen 15. novembra 2019 na Gorenjskem. V sredo se je pred sodnico Klavdijo Bercieli zagovarjal domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec, ki je po poročanju časnika Večer dejal, "da ni kriv, da je obtožnica čista izmišljotina in konstrukt tožilstva, da ni nikogar umoril in ni sodeloval pri nobenem umoru". Povedal je tudi, da so mu kršene človekove pravice, saj da sodišče še ni odločilo o njihovi zahtevi po izločitvi dokazov, ki so jo podali na predobravnavnih narokih. Sojenje se nadaljuje danes.

V obtožnici, ki jo je predstavila tožilka Mateja Gončin, so bili poleg Klemna Kadivca še drugi domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana, in sicer Klemnov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Bojan Stanojević, Vladan Kljajević in ljubljanski podjetnik Semir Hajdarpašić, ki vodi verigo avtopralnic Avtostop. Poleg umora Božića tožilstvo obtoženim očita tudi poskus umora Žarka Tešanovića.

Klemen Kadivec je zbral ekipo za umor Božića

Da so vsi očitki v obtožnici neresnični, sta razen Klemna Kadivca poudarila tudi Blaž Kadivec in Kovač, da ni storil nobenega kaznivega dejanja, je zatrdil tudi Hajdarpašić, Stanojevića in Kljajevića pa v sredo na sojenje ni bilo. Sojenje se nadaljuje danes, ko bodo pričali Tešanović in Božićevi sestri.

V obtožnici je, kot poroča Večer, navedeno, da je Klemen Kadivec po prepričanju tožilstva od sredine novembra 2019 iskal svojo ekipo za umor Božića in umor Tešanovića, ki pa je ostal pri poskusu. Oba sta bila po prepričanju Kadivca vpletena v krajo najmanj milijon evrov vredne droge v hiši na Okroglem pri Naklem, ki jo je najemal Kovač in je bila last slovenske celice Kavaškega klana. V hudodelski načrt je Klemen Kadivec po prepričanju tožilstva pritegnil tudi člana matične celice Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, hrvaškega državljana Marca Skerbca in bosanskega državljana Sava Čosovića. Tako Čosović kot Skerbec, ki sta po prepričanju tožilstva neposredno sodelovala pri umoru Božića, se za zdaj nista znašla v obtožnici, ker slovenskim organom pregona nista dosegljiva, piše Večer.

Vsak je imel točno določeno nalogo

Gončin je povedala, da je vsak od obtoženih v združbi imel točno določeno vlogo. Blaž Kadivec naj bi bil zadolžen za prikrivanje sledov na kraju Božićevega umora in njegovem truplu, za naknadno zamenjavo podatkov GPS v najetih vozilih in zamenjavo podatkov o najemnikih vozil, sodeloval pa naj bi tudi pri nakupu dveh lopat, s katerima so Božiću izkopali grob, in nakupu krampa, s katerim so mu zadali smrtni udarec. Blažu Kadivcu je pri vsem omenjenem pomagal tudi Kovač. Kljajević naj bi bil medtem zadolžen za čiščenje najetih vozil, za skrivanje oziroma uničenje morilskega orožja ter za prevoz Stanojevića in bosanskega državljana Čosovića v Slovenijo. Hajdarpašić pa naj bi pomagal tako, da je zagotovil avtomobile, prikrival dejanske najemnike domnevnih storilcev ter gibanje teh vozil, še pišejo na Večeru.

Grob so mu kopali, ko je bil še živ, pred njegovimi očmi

Gončin je navedla, da so Božića mučili na Okroglem pri Naklem, vse z namenom, "da bi jim povedal informacije, kje je ukradena droga, ki se je hranila v hiši na Okroglem".

Povedala je tudi, da se grozovitost dejanja kaže v tem, da je umor Božića trajal daljše obdobje, in v tem, da so mu še za časa njegovega življenja, pred njegovimi očmi izkopali grob. "Nasilje nad njim so izvajali ne samo s strelnim orožjem, pač pa so poškodovanega in večkrat ustreljenega, a še živega, na koncu umorili z delovnim orodjem (krampom)," je dejala Gončin.

Klemen Kadivec neposredno ni sodeloval pri umoru

Klemen Kadivec in Bojan Stanojević neposredno sicer nista sodelovala pri Božićevem umoru, saj sta bila 15. novembra 2019 aretirana pri poskusu ugrabitve Tešanovića v Ankaranu, sta pa pred tem pomagala pri ugrabitvi Božića v Ankaranu. Klemnu Kadivcu in Stanojeviću so pred dvema letoma na koprskem sodišču izrekli sodbo za protipravni odvzem prostosti tako Božića kot Tešanovića. Obema je sodišče izreklo vsakemu po štiri leta in devet mesecev zapora, Kadivcu pa ob preklicu pogojne kazni, izrečene februarja 2019 na ljubljanskem okrajnem sodišču zaradi nasilništva, enotno kazen šest let in pet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.