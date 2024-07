Policija iz pridržanja izpustila tri osebe, domnevno povezane s Kavaškim klanom

Vse tri osebe, ki so jih policisti v nedeljo na območju Portoroža pridržali, so izpustili, so za STA potrdili na PU Ljubljana. Pojasnili so, da na podlagi usmeritev tožilstva v tej fazi predkazenskega postopka še ni bilo utemeljenega suma konkretnega kaznivega dejanja. Izpuščeni so domnevno povezani s t. i. Kavaškim klanom, poroča Večer.