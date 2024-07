Novogoriški kriminalisti so 20. junija v hišni preiskavi na Idrijskem našli enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje v državi. Zasegli so okrog 44 kilogramov prepovedane droge. Dva od štirih osumljencev sta bila po zaslišanju izpuščena na prostost, drugima dvema pa je preiskovalni sodnik odredil sodni pripor, so sporočili s PU Nova Gorica.

Pri preiskavi so novogoriški kriminalisti našli konopljo v vakuumsko pakiranih polkilskih vrečkah in več paketov z rastlinskimi deli konoplje, ki je bila že namenjena za nadaljnjo prodajo. Prav tako so zasegli nekaj drugih predmetov oziroma pripomočkov za proizvodnjo prepovedane droge, med njimi črpalke, grelnike, prezračevalne sisteme, medije za shranjevanje podatkov, elektronske naprave ter aparate za vakuumiranje in varjenje PVC-vrečk, so navedli na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Dva osumljenca izpustili, druga dva, Srba in Hrvata, pa privedli k preiskovalnemu sodniku

Dva osumljenca kaznivega dejanja, 54-letni slovenski državljan in 48-letna državljanka Hrvaške, sta bila po opravljenem policijskem zaslišanju izpuščena na prostost, druga dva, 39-letnega državljana Srbije in 51-letnega državljana Hrvaške, pa so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njiju odredil sodni pripor.

Oba tuja državljana sta utemeljeno osumljena, da sta v sostorilstvu z neugotovljenimi sostorilci storila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s tem, da sta v notranjih prostorih večjega objekta, kjer sta tudi prebivala, neupravičeno proizvajala rastline, ki so označene kot prepovedane droge, namenjene nadaljnji prodaji.

Kradla sta električno energijo na škodo elektrodistributerja

Pri preiskavi so ugotovili, da sta oba kradla električno energijo na škodo elektrodistributerja, saj so bili ti prostori povezani na neznani električni vod drugega odjemalca. Škodo še ocenjujejo.

Z eno "žetvijo" bi lahko zaslužila okoli 130 tisoč evrov

Po izračunih kriminalistov bi osumljena s prodajo omenjene prepovedane droge, če bi se znašla na črnem trgu, samo z eno "žetvijo" zaslužila okoli 130 tisoč evrov, na letni ravni pa bi lahko računali na štiri takšne žetve. Po njihovih ocenah bi osumljenca v omenjenem laboratoriju za gojenje prepovedane droge vzgojila od 2.500 do tri tisoč rastlin konoplje.

Predkazenski postopek je vseskozi usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili.