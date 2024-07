Policisti so v okviru prve nacionalne preventivne akcije Droge, ki je potekala med 17. in 30. junijem, preverili psihofizično stanje skoraj 20 tisoč voznikov. Odredili so 19.736 alkotestov in 34 strokovnih pregledov na droge. Akcija je sovpadla tudi z vseevropsko akcijo Alkohol in droge, ki jo je koordinirala evropska mreža prometnih policij Roadpol.

Policisti so izvedli 19.736 alkotestov, od tega je bilo 444 pozitivnih do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in 209 nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Pridržali so 24 voznikov, v 147 primerih pa so policisti odstopili od pridržanja. Začasno so odvzeli tudi 522 vozniških dovoljenj, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so še enkrat opozorili na nevarnost vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih snovi in zdravil. Te snovi namreč na posameznika vplivajo na različne načine. V večini primerov gre za spremembe razpoloženja, čustvovanja, zaznavanja okolice, velikokrat se spremenijo reakcije posameznika. Lahko se na primer pojavi zmanjšana sposobnost opazovanja in realnega zaznavanja okolice – voznik pod vplivom drog lahko spregleda rdečo luč na semaforju.

Uživanje drog in drugih substanc zmanjša sposobnosti voznika

Osebe, ki so pod vplivom močnih stimulansov, kot je na primer kokain, imajo močno razširjene zenice, posledično pa so oči slabo prilagojene na močno svetlobo in voznika lažje zaslepi močna svetloba. Uživanje kanabisa lahko deluje pomirjajoče, zato se uporabnikom lahko zmanjša sposobnost vidnega zaznavanja, poslabša se odzivnost. Vse naštete situacije znatno poslabšujejo sposobnosti za vožnjo.

Pri vozniku, ki vozi pod vplivom drog, je poleg tega moteno ocenjevanje varnostne razdalje in hitrosti nasproti vozečih vozil, motena je koordinacija gibov, zmanjša se koncentracija oziroma pozornost. Poveča se pripravljenost za tveganje, precenjevanje lastnih sposobnosti, zoža se vidno polje.

Tveganje za prometno nesrečo povečuje tudi uporaba nekaterih zdravil, kot so snovi za izboljšanje učinkovitosti pri učenju. Težavo še dodatno poslabša sočasno uživanje različnih psihoaktivnih snovi (alkohol, konoplja, poživila).

Neustrezno psihofizično stanje voznikov ima še vedno najpomembnejši posredni vpliv na nastanek prometnih nesreč, saj je približno desetina prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. V zadnjih letih pa se policisti vse večkrat srečujejo tudi z vozniki, ki povzročijo prometne nesreče pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.