Nov incident: droni nad norveškim letališčem

Norveška policija je v torek zvečer sprožila intervencijo zaradi vdora dronov, ki so jih opazili nad letališčem v mestu Brønnøysund.

Incidenti o nenadzorovanih vdorih dronov v evropskih državah so vse pogostejši, med zadnjimi je incident na Norveškem, o katerem so policijo obvestili okoli 21.50.

Iz Norveške poročajo, da je eden od njih letel nizko in ga je zaznal tudi kontrolni stolp letališča.

Policija je hitro sprožila iskalno akcijo, vendar brez uspeha. "Iskanje smo zaključili in zabeležili zaznavanje dronov v zraku. Pilota za upravljanje dronov nismo našli. Po večurnem iskanju smo intervencijo zaključili," je za NRK povedal Morten Sørensen iz policijskega okrožja Nordland.

O poletu brezpilotnega letala so z letališča poročali že v nedeljo. Polet družbe Widerøe so zaradi drona v območju prepovedi letenja preusmerili z letališča Brønnøysund na drugo letališče.