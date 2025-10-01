Voditelji članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju v danskem Koebenhavnu, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti EU in nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zasedanje bo potekalo v senci nedavnih incidentov z droni v več državah članicah, pa tudi načrta ZDA za mir v Gazi.

Predsedniki vlad in držav članic unije, med njimi premier Robert Golob, bodo po nedavnih incidentih z droni govorili o tem, kako pospešiti skupen razvoj obrambnih zmogljivosti, kako podpreti članice na vzhodu, ki se soočajo z vse večjo rusko grožnjo, ter kako najučinkoviteje spremljati napredek pri krepitvi obrambnih zmogljivosti.

Krepitev tovrstnih zmogljivosti je močno prepletena z nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Voditelji bodo med drugim govorili o predlogu novega posojila Kijevu v višini 140 milijard evrov, ki bi ga financirali z zamrznjenim ruskim premoženjem, in o približevanju Ukrajine uniji.

Po koncu neformalnega vrha EU se bo z večerjo, ki jo bosta v palači Amalienborg gostila norveški kralj Frederik X. in kraljica Mary, v danski prestolnici začelo še zasedanje Evropske politične skupnosti. Osrednji del zasedanja te neformalne vseevropske platforme, v ospredju katerega bo evropska varnost v širšem smislu, bo v četrtek.

Čeprav bližnjevzhodne krize ni na dnevnem redu zasedanj, je pričakovati, da bodo voditelji spregovorili tudi o v ponedeljek predstavljenem načrtu predsednika ZDA za mir v Gazi.