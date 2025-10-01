Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

premoženje financiranje Ukrajina zaščita droni obrambne aktivnosti srečanje obrambni proračun Danska vrh EU

Sreda, 1. 10. 2025, 6.24

24 minut

Voditelji EU v Koebenhavnu o krepitvi obrambe in nadaljnji podpori Ukrajini

vrh EU, Kopenhagen, Danska | Evropska komisija bo njihove usmeritve upoštevala pri pripravi novega časovnega načrta za okrepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030. | Foto Reuters

Evropska komisija bo njihove usmeritve upoštevala pri pripravi novega časovnega načrta za okrepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030.

Foto: Reuters

Voditelji članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju v danskem Koebenhavnu, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti EU in nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zasedanje bo potekalo v senci nedavnih incidentov z droni v več državah članicah, pa tudi načrta ZDA za mir v Gazi.

Predsedniki vlad in držav članic unije, med njimi premier Robert Golob, bodo po nedavnih incidentih z droni govorili o tem, kako pospešiti skupen razvoj obrambnih zmogljivosti, kako podpreti članice na vzhodu, ki se soočajo z vse večjo rusko grožnjo, ter kako najučinkoviteje spremljati napredek pri krepitvi obrambnih zmogljivosti.

Krepitev tovrstnih zmogljivosti je močno prepletena z nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Voditelji bodo med drugim govorili o predlogu novega posojila Kijevu v višini 140 milijard evrov, ki bi ga financirali z zamrznjenim ruskim premoženjem, in o približevanju Ukrajine uniji.

Po koncu neformalnega vrha EU se bo z večerjo, ki jo bosta v palači Amalienborg gostila norveški kralj Frederik X. in kraljica Mary, v danski prestolnici začelo še zasedanje Evropske politične skupnosti. Osrednji del zasedanja te neformalne vseevropske platforme, v ospredju katerega bo evropska varnost v širšem smislu, bo v četrtek.

Čeprav bližnjevzhodne krize ni na dnevnem redu zasedanj, je pričakovati, da bodo voditelji spregovorili tudi o v ponedeljek predstavljenem načrtu predsednika ZDA za mir v Gazi.

Droni
Ukrajina na Dansko: poslali so strokovnjake
Robert Brovdi
"Madžar" namenil resno opozorilo Rusiji: To vas bo drago stalo #video

premoženje financiranje Ukrajina zaščita droni obrambne aktivnosti srečanje obrambni proračun Danska vrh EU
