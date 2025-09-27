Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sobota,
27. 9. 2025,
9.43

Osveženo pred

5 minut

Sobota, 27. 9. 2025, 9.43

5 minut

Panika na Švedskem: droni v bližini vojne baze? "Podobni so tistim nad Dansko"

Dron, brezpilotni letalnik | Policisti so bili napoteni na območje Mocklosundsbron, potem ko je več ljudi na otokih Sturko in Tjurko prijavilo, da so videli sumljive drone. | Foto Guliverimage

Policisti so bili napoteni na območje Mocklosundsbron, potem ko je več ljudi na otokih Sturko in Tjurko prijavilo, da so videli sumljive drone.

Foto: Guliverimage

Švedska policija je začela preiskavo, potem ko so prebivalci prijavili sumljive drone nad arhipelagom Karlskrona na jugu države, so v poročali lokalni mediji. Karlskrona je dom največje švedske pomorske baze in poveljstva obalne straže.

Policisti so bili napoteni na območje Mocklosundsbron, potem ko je več ljudi na otokih Sturko in Tjurko prijavilo, da so videli sumljive drone, je poročala SVT. Policija je na kraju dogodka prav tako potrdila, da je videla enega od dronov, eden od uradnikov pa je je povedal, da so drone videli tudi na treh drugih mestih v državi.

"Podobni kot droni nad Dansko"

"Gre za večjo različico, podobno tisti, ki je bila nad Dansko," je dejal vodja preiskave Mattias Lundgren.

Oblasti so vložile poročila o kršitvah zakona o letalstvu in zakona o zaščiti, je sporočila SVT.

Priče so policiji povedale, da so videle dva drona z rdečimi in zelenimi utripajočimi lučmi, je povedala Evelina Olsson iz regionalnega policijskega poveljniškega centra. Doslej niso našli še nobenih predmetov in ni bilo identificiranih nobenih osumljencev.

Lundgrenova je dejala, da dron spominja na modele, ki so jih nedavno odkrili na Danskem in Norveškem, vključno s tistimi, ki so jih opazili nad letališčem v Københavnu.

Vrsta incidentov v Skandinaviji

Do incidenta je prišlo, potem ko so danske oblasti v četrtek pozno zvečer začasno zaprle zračni prostor nad več letališči po poročilih o dronih, kar je privedlo do preusmeritve letov.

Danska premierka Mette Frederiksen je incidente opisala kot del "hibridne vojne, ki se odvija na danskih tleh".

Letališče v Københavnu je bilo v torek za kratek čas zaprto po vdoru brezpilotnih letal, zaradi česar je bilo preusmerjenih najmanj 31 letov, je sporočila danska policija in dodala, da še ne vedo, kdo nadzoruje brezpilotne letalnike.

Podobna motnja se je zgodila v sredo pozno zvečer na letališču Aalborg na Danskem, ki je zaradi neidentificiranih brezpilotnih letal začasno zaprlo in preusmerilo tri lete na druga letališča.

Na Norveškem je letališče v Oslu v ponedeljek za tri ure zaprlo svoj zračni prostor, potem ko so v bližini opazili brezpilotni letalnik.

Visoke napetosti med Evropo in Rusijo

Incidenti z brezpilotnimi letalniki na Danskem, Norveškem in Švedskem prihajajo v času visokih napetosti med Evropo in Rusijo zaradi ruskih zračnih vdorov. V zadnjih tednih so Poljska, Romunija in Estonija poročale o ruskih zračnih vdorih, v katere so bila vpletena letala in brezpilotni letalniki.

Švedska je članica Nata, prav tako Danska, Norveška, Poljska, Estonija in Romunija. Čeprav prestrezanja na Danskem in Norveškem niso bila izvedena, so zavezniki Nata napotili lovce in aktivirali sisteme zračne obrambe za boj proti ruskim brezpilotnim letalom in letalom na Poljskem in drugod.

Nizozemske, italijanske, nemške in britanske zračne sile so skupaj z zavezniki v regiji okrepile dejavnosti zračne varnosti v vzhodni Evropi.

