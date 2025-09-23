Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
23. 9. 2025,
5.13

Norveška Oslo letališče Danska droni

Zaradi dronov ohromljen letalski promet v Köbenhavnu in Oslu

Danska letališče | Foto Reuters

Foto: Reuters

Največje letališče v nordijski regiji, københavnsko letališče, je bilo v ponedeljek zvečer skoraj štiri ure povsem zaprto zaradi opaženih dronov. Podoben incident se je zgodil tudi na letališču v Oslu, kjer so zračni prostor zaprli za nekaj več kot tri ure, poroča Reuters.

Največje letališče v nordijski regiji, københavnsko letališče, je bilo v ponedeljek zvečer skoraj štiri ure povsem zaprto zaradi opaženih dronov. Podoben incident se je zgodil tudi na letališču v Oslu, kjer so zračni prostor zaprli za nekaj več kot tri ure.

Nobenega drona niso uspeli zaseči

Policija v Köbenhavnu je sporočila, da je preiskava v teku. "Policija je sprožila intenzivno preiskavo, da bi ugotovila, za kakšne drone gre. Ti so medtem izginili, nobenega pa nismo uspeli zaseči," je povedal namestnik pomočnika komisarja Jakob Hansen. Dodal je, da bodo danski in norveški organi sodelovali pri ugotavljanju, ali sta primera povezana.

Ena večjih motenj v letalskem prometu v tem delu Evrope

Na Norveškem so zračni prostor nad letališčem v Oslu ponovno odprli ob 3.22 zjutraj po lokalnem času, potem ko so ga nekaj po polnoči zaprli zaradi opaženega drona. V tem času so bila vsa letala preusmerjena na druga bližnja letališča, je pojasnil upravljavec norveških letališč Avinor.

V Köbenhavnu so po podatkih letalske nadzorne službe FlightRadar operacije ustavili v ponedeljek ob 20.26. Ocenjujejo, da so morali približno 50 letov preusmeriti na druga letališča.

Gre za eno večjih motenj v letalskem prometu na severu Evrope v zadnjem času, oblasti pa opozarjajo, da so tovrstni incidenti vse resnejša varnostna grožnja.

