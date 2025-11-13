Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kibernetski napad prizadel spletne strani danske vlade in obrambnih služb

Hekerji, heker, kibernetski napad | V sredo je ista proruska hekerska skupina sporočila, da je napadla več danskih občin manj kot teden dni pred lokalnimi volitvami v tej skandinavski državi, sicer eni največjih podpornic Ukrajine. | Foto Shutterstock

V sredo je ista proruska hekerska skupina sporočila, da je napadla več danskih občin manj kot teden dni pred lokalnimi volitvami v tej skandinavski državi, sicer eni največjih podpornic Ukrajine.

Foto: Shutterstock

Spletna mesta danske vlade in obrambnih služb so bila danes tarča obsežnega kibernetskega napada, je sporočila danska agencija za civilno zaščito. Odgovornost za kibernetski napad so prevzeli proruski hekerji.

Agencija za civilno zaščito je v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP zapisala, da je bila obveščena o tem, da je več danskih podjetij in spletnih strani doživelo izpade in motnje v delovanju zaradi napadov DDoS.

Gre za "distribuirani napad z zavrnitvijo storitve", v katerem napadalci z zlonamerno opremo preobremenijo spletno mesto ali strežnik in s tem ustavijo dostop do spletnega mesta. Agencija je sporočila, da situacijo pozorno spremlja skupaj z dansko vojaško obveščevalno agencijo.

Napad je na družbenih omrežjih potrdila proruska hekerska skupina NoName057. Ta je zapisala, da je napadla spletna mesta danske vlade, vključno z ministrstvom za promet in portalom javnega sektorja Borger.dk, ter obrambno podjetje Terma.

Zatem je tudi Terma potrdila napad in sporočila, da je bilo moteno delovanje njihovega spletnega mesta in delovanje spletnih strani več danskih organov, a je zaenkrat še prezgodaj, da bi lahko za odgovorne za napad potrdili to prorusko skupino.

"Dobro smo opremljeni za spopadanje s tovrstnim kibernetskim napadom in smo hitro ukrepali. Ni bilo varnostnih kršitev in nobeni podatki niso bili izgubljenih," je še zapisalo podjetje.

