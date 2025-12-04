Reprezentančni "premor" prinesel skrbi in težave

Le tri dni po drugi reprezentančni tekmi Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bodo na parket dvorane Stožic že stopili košarkarji Cedevite Olimpije, ki jih ob 18.30 čaka obračun Eurocupa proti poljskemu Slasku iz Wroclawa.

Čeprav se prah po koncu reprezentančnega premora praktično še ni polegel in so bili reprezentanti primorani ekspresno zamenjati reprezentančna oblačila s klubskimi, pa evropska klubska tekmovanja nemoteno tečejo naprej. Tako bodo že danes na sporedu tekme devetega kroga Eurocupa, na katerem bo Cedevita Olimpija doma, le pol ure zatem ko bo streljaj stran nogometna Olimpija v Celju gostila Celje, pričakala Slask iz Wroclava.

Že pred reprezentančnim premorom je trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović poudaril, da v omenjenem času ne bo imel mirnega spanca zaradi morebitnih poškodb njegovih igralcev. V zadnjem obdobju so tako reprezentančne drese nosili Miha Cerkvenik, Rok Radović, David Škara, Thomas Kennedy in nova okrepitev v Zmajevi družini, Ognjen Jaramaz. Ravno Jaramaz pa je v reprezentančnem oknu najbolj nastradal, saj si je poškodoval mečno mišico. Srb, ki je v Ljubljano prispel v ponedeljek zjutraj in opravil vse potrebne zdravstvene preglede, ki so pokazali, da bo Jaramaz s parketa predvidoma odsoten šest do osem tednov, so sporočili iz kluba. Del mladinske ekipe sta bila v času skupinskega dela Lige ABA za ekipe do 19. leta Maks Ciperle in Cameron Houindo, ki je zadnji dve tekmi skupinskega dela izpustil zaradi poškodbe zapestja, v tem tednu pa je že treniral z ekipo.

Pot Jaramaza, ki je bil pred tem član Ilirije, se pri Cedeviti Olimpiji ni začela najbolj obetavno. Foto: Filip Barbalić

Vrnitev Brajkovića in McNaira

Kot so še sporočili, sta se trenažnemu procesu po predvidenem programu v polnem obsegu pridružila Luka Brajković, ki se je v zadnjih dneh boril s prehladom, in William McNair Jr.. Svoj davek je reprezentančna akcija terjala tudi pri Škari, ki se nam je v Stožicah pridružil s šivi in obližem na bradi, ter Kennedyju, ki je na sredin trening prispel neposredno z letališča, saj je Kanada tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 igrala v Torontu.

"V sredo smo se po tekmovalnem premoru prvič zbrali v praktično celotni zasedbi. Za pripravo na četrtkovo tekmo imamo tako en dan – to ni isti Slask, kot smo ga spremljali na začetku sezone, saj naši tekmeci kažejo zobe, dokazali pa so, da lahko premagajo vsakogar. Med drugim so pred premorom premagali tudi Bahčešehir," je opozoril Mitrović.

Zvezdanu Mitroviću je reprezentančni premor prinesel nove skrbi. Foto: Aleš Fevžer

"Gre za napadalno in izredno kakovostno ekipo na vseh igralnih položajih. Videli bomo, kaj nam je ta premor prinesel, zagotovo pa vemo, da ta 'pavza' ni bila dobra, saj smo imeli številne igralce po reprezentancah, naši mladi igralci so bili del ekipe na Ligi ABA U19, zato je bilo naše delo oteženo. Tekma je za nas izredno pomembna, zagotovo pa nismo stoodstotno pripravljeni nanjo. Videli bomo, v kakšnem stanju bodo igralci v četrtek stopili na igrišče," je še poudaril trener Olimpije.

Druga najboljša skakalna ekipa

Tokratni ljubljanski tekmec je v Eurocupu trenutno pri štirih zmagah in prav toliko porazih, v Ljubljano pa je poljski klub pripotoval z nizom štirih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, ob tem velja omeniti še, da je Slask v tej sezoni druga najboljša skakalna ekipa v drugem najkakovostnejšem evropskem tekmovanju, boljši je le turški Bahčešehir.

Cedevita Olimpija bo lovila sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Foto: Aleš Fevžer

"Pred nami je še ena velika in pomembna tekma. Naš glavni cilj pred njo je nadaljevanje našega zmagovalnega niza. Če ga želimo podaljšati, bomo morali dati vse od sebe. Sam sem bil zaradi poškodbe odsoten šest tednov, zdaj sem nazaj in se počutim veliko bolje. Čutim, da se vračam v formo, ki sem jo imel pred poškodbo. Ekipa že od samega začetka sezone igra zelo dobro. Vidi se, da smo zelo tekmovalni, še posebej na domačem parketu, kjer nas je težko premagati. K temu pa pripomore tudi odlična kemija, ki vlada med nami, saj so vsi fantje odlični," je pred četrtkovo tekmo povedal Nikos Chougkaz, ki je po poškodbi spet nared za največje napore.

Ljubljančani bodo doma lovili svojo sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Cedevita Olimpija je na vrhu skupine A s šestimi zmagami na osmih tekmah, enak izkupiček pa imata še Hapoel iz Jeruzalema in Bahčešehir iz Carigrada.

