Na Danskem znova zaprli letališče po sumu pojava dronov

Letališče Aalborg na severu Danske so v četrtek zvečer za kratek čas zaprli, potem ko naj bi v njegovi okolici opazili drone, je danes sporočila danska policija. Premierka Mette Frederiksen je medtem opozorila, da je bila Danska v zadnjih dneh žrtev hibridnih napadov, ter dodala, da le ena država ogroža varnost Evrope, in sicer Rusija.

"V zadnjih dneh je bila Danska žrtev hibridnih napadov," je v četrtek na družbenih omrežjih sporočila Frederiksen in opozorila, da bi se lahko tovrstni preleti dronov v prihodnje še okrepili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policiji še ni uspelo odkriti odgovornih za vse incidente z droni v preteklih dneh. Frederiksen je kljub temu poudarila: "Obstaja ena glavna država, ki ogroža varnost Evrope, in to je Rusija."

Rusko veleposlaništvo na Danskem je medtem že zavrnilo ugibanja o tem, da je Moskva vpletena v incidente, in jih označilo za "zrežirano provokacijo".

Köbenhavn bo okrepil zmogljivosti za odkrivanje in nevtraliziranje dronov

Danski pravosodni minister Peter Hummelgaard je prepričan, da je namen akcij z droni širiti strah in ustvarjati razdor. Dodal je, da bo Köbenhavn okrepil zmogljivosti za odkrivanje in nevtraliziranje dronov.

Na Danskem so že v sredo zvečer nad več letališči opazili drone, tudi pri letališču Aalborg. Pred tem so droni nad letališčem v Köbenhavnu v noči na torek povzročili večurno zaprtje enega najpomembnejših letališč v Skandinaviji. Zaradi dronov je bilo začasno zaprto tudi letališče v Oslu na Norveškem.

Razkrita ranljivost danske obrambe

Incidenti niso povzročili nobene škode, so pa razkrili ranljivost danske obrambe. Danska in nekatere njene sosede namreč nimajo zadostnih ali pravih orodij oz. orožij za obrambo pred droni, poroča britanski BBC.

Ta mesec sta o vdorih ruskih dronov v njun zračni prostor poročali še Poljska in Romunija, Estonija pa je zaznala vdor ruskih bojnih letal mig-31.

Zračno poveljstvo Nata je medtem v četrtek zvečer sporočilo tudi, da so aktivirali madžarske lovce, da bi identificirali in spremljali pet ruskih letal v bližini zračnega prostora Nata ob obali Latvije. Med peterico so bila tri letala mig-31 ter dve letali su-30 in su-35, ki po navedbah poveljstva Nata niso upoštevala mednarodnih varnostnih predpisov za letenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V luči omenjenih incidentov bodo danes v Bruslju potekali pogovori obrambnih ministrov več članic EU o vzpostavitvi zaščite pred droni ob vzhodnih in severnih mejah Unije.