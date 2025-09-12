Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
12. 9. 2025,
12.01

33 minut

nakup obrambna industrija vojaška oprema Danska

Petek, 12. 9. 2025, 12.01

33 minut

Danska načrtuje največji nakup vojaške opreme v zgodovini države

Avtorji:
Sa. B., STA

Danska vojska | Danska namerava skupno kupiti osem obrambnih sistemov dolgega in srednjega dosega. | Foto Guliverimage

Danska namerava skupno kupiti osem obrambnih sistemov dolgega in srednjega dosega.

Foto: Guliverimage

Danska načrtuje nakup novih sistemov zračne obrambe v vrednosti 58 milijard danskih kron (7,7 milijarde evrov), je danes sporočilo dansko obrambno ministrstvo. Gre za največji nakup vojaške opreme v zgodovini države, nove obrambne sisteme pa bodo kupili od Francije, Italije, Nemčije in Norveške, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trenutno varnostno-politično dogajanje pomeni, da je zračna obramba, ki ima svoje sisteme na kopnem, absolutno najvišja prednostna naloga pri razvoju oboroženih sil," je danes dejal danski obrambni minister Troels Lund Poulsen, ki je ob tem omenil vojno v Ukrajini.

Danska namerava skupno kupiti osem obrambnih sistemov dolgega in srednjega dosega. Potrebe po raketah dolgega dosega bo po navedbah ministrstva pokril nakup francosko-italijanskega sistema SAMP/T, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rakete srednjega dosega pa bodo kupili od Norveške, Nemčije in Francije. "Videli smo, kako je Rusija z droni kršila poljski zračni prostor. To je opomnik za vse nas o pomenu krepitve vojaške moči," je še dejal Lund Poulsen.

Celoten nakup naj bi znašal 58 milijard danskih kron oziroma približno 7,7 milijarde evrov, kar mora sicer še potrditi danski parlament.

Premierka naročila: Kupujte, kupujte, kupujte

Razlog za nakup evropskih obrambnih sistemov je, da so cenejši in bodo dostavljeni hitreje kot raketni obrambni sistemi ZDA, navaja tiskovna agencija Reuters.

Danska premierka Mette Frederiksen je že februarja vojski odredila, naj "kupuje, kupuje in kupuje" opremo v pripravah na potencialno rusko agresijo na Evropo v prihodnosti. Danska je sicer po poročanju portala Euractiv med največjimi porabnicami na področju obrambe v EU glede na delež BDP.

Danska napoveduje nakup sistemov zračne obrambe po tem, ko je poljska vojska v noči na sredo ob pomoči zaveznic Nata sestrelila več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. Incident je v Evropi sprožil pomisleke in skrbi glede učinkovite obrambe pred brezpilotnimi letalniki.
nakup obrambna industrija vojaška oprema Danska
