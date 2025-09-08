Prestolnica EU je že dalj časa tarča vala strelskih obračunov kriminalnih združb, ki služijo predvsem s trgovino z drogo. Belgijska vlada zato resno razmišlja, da bi na ulice prestolnice poslala vojake in s tem zajezila vse hujše nasilje.

Belgijski minister za varnost in notranje zadeve Bernard Quintin želi na bruseljske ulice napotiti vojake, ki bi poskrbeli za manj nasilja, povezanega z mamilarskimi tolpami, poroča spletni portal Politico.

"Vojska mora braniti integriteto ozemlja. Običajno to počne na naših mejah ali daleč onkraj njih. Toda vojna proti trgovini z drogami prav tako spada v zaščito našega ozemlja," je v sobotnem intervjuju za časnik De Standaard dejal minister Quintin, sicer domačin iz Bruslja.

Vse več strelskih obračunov

Belgijska prestolnica se že dalj časa sooča z valom strelskih obračunov, povezanih z drogo. Bruselj­ski tožilec Julien Moinil je avgusta opozoril na naraščajoče nasilje v mestu in naštel 57 strelskih obračunov letos, od tega se jih je 20 zgodilo poleti. Lani je bilo zabeleženih kar 90 strelskih incidentov, v katerih je devet ljudi izgubilo življenje.

Tožilec, ki je pod policijsko zaščito zaradi groženj preprodajalcev drog, je že pred časom zaprosil za deset milijonov evrov sredstev za izboljšanje varnosti v Bruslju, a oblasti njegovim zahtevam niso ugodile. Ob tem je opozoril, da se v spirali nasilja lahko znajdejo tudi nedolžni prebivalci. "Kdorkoli v Bruslju je lahko tarča smrtonosnega streljanja," je poudaril.

Foto: Reuters V okviru priprav na proračunska pogajanja belgijska ministrica za pravosodje Annelies Verlinden zahteva dodatno milijardo evrov za svoj resor.

Preprodajalci drog vse bolj predrzni

Quintin je varnostne razmere v svojem domačem mestu označil za "katastrofalne" in v majskem intervjuju za Politico ostro obsodil predrzno obnašanje preprodajalcev drog. "Seveda malo pretiravam, ampak trenutno smo skoraj v položaju, ko nekdo pride, postavi svoj stolček, mizico in senčnik," je dejal.

Mešane patrulje vojske in policije

Po novem načrtu bi vojaki delovali v mešanih patruljah skupaj s policijo. Njihovo delovanje bi bilo osredotočeno na postaje podzemne železnice in določene četrti, kot je Peterbos v okrožje Anderlecht na jugozahodu Bruslja.

Politična odločitev za napotitev vojske je že sprejeta, podrobnosti pa je treba še doreči, je dejal Quintin. Zavzema se za čim hitrejšo izvedbo.

Kritike in širši načrt

Pravni okvir za napotitev vojakov na ulice je pripravljen in osnutek bo kmalu poslan ministrskemu svetu, je v soboto na omrežju X potrdil obrambni minister Theo Francken. "Naša prestolnica, Bruselj, je z vidika varnosti katastrofa. Moramo ponovno prevzeti nadzor," je zapisal Francken.

Foto: Guliverimage Načrt pa je že sprožil kritike. "Bi morda lahko začeli z desetimi milijoni evrov, ki jih je zahteval Moinil za reševanje varnostnih razmer v prestolnici? Za to ne potrebujemo nobenega pravnega okvirja," je dejal Frédéric De Gucht, predstavnik flamskih liberalcev Open VLD v Bruslju.

Quintinov predlog je del širšega načrta za "velika mesta", ki med drugim vključuje povečan sistemski videonadzor. Poleg Bruslja načrt zajema še mesta Antwerpen, Gent, Liege, Charleroi in Mons, navaja Politico.

Poskusi oblasti, da bi zatrle trgovino z drogami v Bruslju, potekajo v ozadju dolgotrajne politične paralize v prestolnici, saj regiji Bruselj od volitev junija 2024 še vedno ni uspelo oblikovati vlade.