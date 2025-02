Napad s kalašnikovko sredi Bruslja

Policija na kraju streljanja ni našla žrtev, oborožena napadalca pa sta s kalašnikovkama po streljanju zbežala v tunele južne postaje sistema podzemne železnice, so še sporočili s policije.

Clemenceau s’est fait descendre pic.twitter.com/enqrU50mUX — Rue de la Loi 🏳️🗽☢️😂😇🧐 (@ruedelaloi) February 5, 2025

Zaradi incidenta so odredili zaprtje podzemne železnice na progah 2 in 6 med Hallepoortom in Ossegemom ter tramvajski liniji 4 in 10 med Berkendaelom in Lemonnierom.

The Brussels metro faced severe disruption this morning, after a shooting near Clemenceau station in Anderlecht.https://t.co/RFsQubiruV — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 5, 2025

"Posnetek kamer razkriva, da sta uporabila kalašnikovko in da sta storilca pobegnila s postaje podzemne železnice Clemenceau," so navedli pri policiji.

Ker sta zbežala skozi tunel podzemne postaje v smeri južne postaje, so zaprti tudi podzemni tuneli med Ossegemom in Hallepoortom .

"Iščemo več osumljencev," je potrdila tiskovna predstavnica policijske cone Bruselj-jug Sarah Frederickx. "Gre za manjšo skupino ljudi, najverjetneje dve ali tri osebe. Domnevamo, da ne gre za terorizem, temveč obračun med mamilarskimi tolpami."