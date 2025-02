Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.00 V napadu z dronom na jugozahodu Rusije zagorelo skladišče nafte

Po besedah Kondracjeva je ruska vojska v kraju Novominska odvrnila napad brezpilotnega letalnika, njegovi ostanki pa so padli na naftni rezervoar. Pri tem je izbruhnil požar, na prizorišče pa so poslali 55 gasilcev, je na Telegramu sporočil guverner.

Po prvih podatkih ni bil v napadu nihče ranjen, je še dejal Kondracjev in dodal, da je bilo v skladišču "nekaj nepomembnih ostankov naftnih derivatov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🔥 Oil depot catches fire in Krasnodar Krai after encounter with drone



The Albashneft LLC oil depot was hit. It is the only oil refining enterprise in the Kaniv district in the region.



The plant's design capacity allows it to increase the processing volume to 320,000 tons of… pic.twitter.com/CsmfrJhdny