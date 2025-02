Kremelj je danes namenil opozorilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v ponedeljek dejal, da želi z Ukrajino doseči dogovor, po katerem bi Kijev v zameno za pomoč ZDA omogočil dostop do redkih zemelj in drugih surovin v Ukrajini. V Kremlju so sporočili, da to pomeni kupovanje pomoči in da bi bilo bolje, če te sploh ne bi bilo.

"Če stvari poimenujemo s pravim imenom, je to predlog za nakup pomoči – z drugimi besedami, ne gre za brezpogojno pomoč ali pomoč iz drugih razlogov, temveč za pomoč na komercialni osnovi," je danes glede Trumpovega predloga dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča medij Politico.

"Seveda bi bilo bolje, če te pomoči sploh ne bi bilo, saj bi to prispevalo h koncu tega konflikta," je Peskov še dodal glede vojne v Ukrajini, ki jo je Rusija sprožila pred skoraj tremi leti.

Trump in Zelenski bi lahko sklenila dogovor

Odziv Kremlja sledi ponedeljkovi izjavi Trumpa, ki je dejal, da želi z Ukrajino doseči dogovor, po katerem bi Kijev v zameno za pomoč ZDA zagotovil dostop do redkih zemelj in drugih ključnih surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji elektronike in so po Trumpovih besedah vredne več tisoč milijard dolarjev.

Tovrsten dogovor je že oktobra omenjal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko je zaveznikom v Evropi in ZDA predstavljal svoj "načrt za zmago" v vojni. Podobno stališče je v odzivu na Trumpove izjave izrazil tudi danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želim si, da bi ameriška podjetja [...] tukaj razvijala to področje. Odprti smo za možnost, da se vse to lahko razvija skupaj z našimi partnerji, ki nam pomagajo zaščititi našo deželo in potisniti sovražnika nazaj s svojim orožjem in paketi sankcij – in to je popolnoma pošteno," je dejal.

Scholz kritiziral Trumpov predlog

Nemški kancler Olaf Scholz je na drugi strani kritiziral Trumpov predlog in ga označil za "zelo egoističnega in egocentričnega", navaja Politico. Scholz je ob tem menil, da bo Ukrajina potrebovala svoje naravne vire za financiranje povojne obnove.

Ukrajina ima med drugim obsežne strateške zaloge titana, litija, grafita in urana, kar je ključno za njeno prihodnjo gospodarsko stabilnost in odvisnost od tuje pomoči. Nahajališča ključnih surovin so sicer tudi na območjih, ki jih trenutno zaseda Rusija.