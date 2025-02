Eksplozija bombe v Moskvi, ubili naj bi tega človeka

Poudarki dneva:



9.55 Eksplozija bombe v Moskvi

9.20 V ruski rafineriji nafte po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar

Eksplozija je odjeknila v avli v prvem nadstropju luksuznega stanovanjskega kompleksa na obrežju reke Moskva. Po navedbah virov, na katere se sklicuje ruska tiskovna agencija TASS, je v dvigalu eksplodirala neznana naprava.

💥🇷🇺 An explosion occurred in the elite residential complex "Alie Parusa" in Moscow, russian mass media writes. A grenade or improvised explosive device detonated in the lobby just as people were walking towards the exit. At least five injured and one dead are… pic.twitter.com/U0OYSTEqNt — LX (@LXSummer1) February 3, 2025

Po prvih podatkih je bil v eksploziji ubit en človek, štirje pa so bili ranjeni. Po poročanju tiskovne agencije Reuters, ki se sklicuje na ruske medije, še ni znana identiteta smrtne žrtve, naj bi bili pa med ranjenimi varnostniki ubitega.

3 February: an explosion occurred in the elite residential complex "Alye Parusa" in Moscow, resulting in the possible death of a man who may have been Armen Sarkisyan, the president of the Boxing Federation of the so-called "DPR" and the founder of the "ArBAT" battalion.… pic.twitter.com/Rlj1TGnU3e — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 3, 2025

V eksploziji so bili v avli poškodovani strop iz mavčnih plošč in okenska stekla, struktura stavbe pa je po prvih ocenah strokovnjakov nepoškodovana.

Rafinerijo nafte v ruskem Volgogradu so preteklo noč že drugič v nekaj dneh napadli ukrajinski droni. Po napadu je v rafineriji izbruhnilo več požarov, a so jih kmalu omejili. Po podatkih Moskve je ruska vojska ponoči sestrelila skupno 70 ukrajinskih dronov v šestih ruskih regijah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rafinerija ruske družbe Lukoil je bila tarča ukrajinskih napadov že drugič v zadnjih dneh. Prvi napad se je zgodil v noči na petek.

Guverner regije Volgograd Andrej Bočarov je danes sporočil, da je bila rafinerija tarča obsežnega napada z droni, med katerimi so jih večino prestregli in sestrelili. Napadi niso zahtevali smrtnih žrtev.

Another week begins with fire for Russia’s oil industry, as overnight, drones strike the Astrakhan gas plant and the Lukoil refinery in Volgograd. The refinery has already been hit before.



Multiple explosions are heard at the sites. The fire rages. pic.twitter.com/IaObEizIEM — KyivPost (@KyivPost) February 3, 2025

Je pa zaradi ostankov sestreljenih dronov na območju rafinerije izbruhnilo več požarov, ki so jih po poročanju ruske tiskovne agencije Tass kmalu omejili.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska vojska sestrelila skupno 70 ukrajinskih dronov v šestih ruskih regijah, od tega 25 v Volgogradu, ki je več kot 130 kilometrov oddaljen od meje z Ukrajino. Vojska je na Telegramu poročala še o napadih v regijah Rostov, Astrahan, Voronež, Belgorod in Kursk.

Po napadih je več letališč na jugu Rusije začasno ustavilo delovanje.

Ukrajina že več tednov z droni napada rusko naftno industrijo. S tem naj bi prizadela oskrbo ruske vojske z gorivom, pa tudi zmanjšala prihodke Moskve od nafte. Cilji napadov so tudi globoko v ruskem zaledju, več sto kilometrov od Ukrajine.