Število žrtev ruskih napadov v Ukrajini raste, v Kursku zadeta šola

Število žrtev ruskih napadov na Ukrajino ta konec tedna je po podatkih Kijeva naraslo na najmanj 15, med temi je tudi 12 žrtev v Poltavi. O napadu poročajo tudi iz ruske regije Kursk, kjer naj bi raketa zadela šolo, kjer so bili nameščeni civilisti. Umrli so štirje ljudje. Kijev in Moskva krivdo za napad valita drug na drugega.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na svojem kanalu na Telegramu danes opozoril, da je Rusija v tem tednu izvedla več kot 1.400 zračnih napadov na njegovo državo. Pri tem je zahodne zaveznike vnovič pozval k večji podpori v obliki sistemov zračne obrambe, pa tudi raket dolgega dosega in ostrejših sankcij.

Kijev je poročal o ruskih napadih z raketami in droni ta konec tedna na osrednji in vzhodni del Ukrajine, v katerih je bilo ubitih najmanj 15 ljudi.

V kraju Poltava v osrednjem delu države, kjer je ruska raketa v soboto zgodaj zjutraj zadela stanovanjsko stavbo, se je število žrtev povzpelo na najmanj 12, ranjenih je 16 ljudi. Po podatkih predstavnikov ukrajinske civilne zaščite sta med mrtvimi tudi otroka.

Foto: Reuters

O smrtnih žrtvah ruskih zračnih napadov poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. Dve osebi sta umrli v Sumiju na severovzhodu države, ena pa v Harkovu na vzhodu.

V mestu Sudža v ruski regiji Kursk, ki je od avgusta lani pod nadzorom ukrajinskih enot, pa so bili po navedbah ukrajinskega generalštaba v soboto ubiti najmanj štirje ljudje, potem ko naj bi ruska stran z vodeno zračno bombo zadela šolo, ki so jo uporabljali za zasilno namestitev evakuiranih ruskih civilistov.

Še štirje ljudje so bili resno poškodovani, kakšnih 80 ljudi pa so rešili iz ruševin, so sporočili v Kijevu. Ukrajinske zračne sile so zatrdile, da je ruska stran bombo odvrgla iz letala vzhodno od Sudže.

Foto: Reuters

Rusija, ki ni navedla števila žrtev, pa je za napad obtožila Kijev, rekoč, da gre za "zločin, ki ga ni mogoče oprostiti". Po trditvah obrambnega ministrstva v Moskvi so ukrajinske sile iz Sumija izstrelile rakete na Sudžo, ena od teh pa naj bi zadela šolo.

Ruski preiskovalci so sporočili, da so sprožili kazenski postopek proti ukrajinskemu poveljniku v Sumiju, za katerega trdijo, da stoji za napadom.