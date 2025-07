Kako lahko galebi preživijo v Mariboru?

"Večina od približno 54 vrst galebov, ki jih poznamo, gnezdi ob morskih obalah, vendar je mnogo vrst predvsem celinskih in gnezdijo ob sladkovodnih tekočih ali stoječih vodah," je za STA pojasnila višja naravovarstvena svetovalka Tamara Karlo iz mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave.

V Mariboru je po njenih pojasnilih prisotna vrsta rumenonogi galeb (Larus michahellis). "Ta vrsta je prvotno gnezdila le ob morju, v zadnjem času pa je razširila svoj areal tudi v osrednji in severovzhodni del Slovenije," je povedala.

Prvič so prisotnost potrdili leta 2012

V Mariboru je omenjena vrsta prvič potrjeno gnezdila leta 2012 in odtlej gnezdi vsako leto. "Gnezdenje rumenonogega galeba je zabeleženo tudi v Ljubljani in Sežani, srečamo ga lahko tudi v Celju, Domžalah, Kranju, Izoli in Kopru. V urbanih območjih so namreč galebi našli alternativen habitat za gnezdenje, saj mestne stavbe posnemajo njihov naraven življenjski prostor," je še povedala strokovnjakinja.

V mestih se galebi po njenih besedah naseljujejo predvsem na ravnih strehah poslopij, posutih s prodom, ki spominjajo na njihova prvotna prebivališča, kot so neposeljeni otoki in nasipališča. "Galebi tudi kot prehranski oportunisti uspešno izkoriščajo različne vire hrane v urbaniziranih območjih, predvsem najrazličnejše odpadke, kot ribojeda vrsta pa so se prilagodili tudi na prehranjevanje v celinskih vodah," je pojasnila.

Maribor jim nudi ustrezen življenjski prostor

Prehrana galebov vključuje raznovrstne nevretenčarje, njihove ličinke, semena, mrhovino, glodavce in podobno. Ptice se torej lahko prehranjujejo v mestih in pristaniščih, na sveže preoranih poljih ali različnih celinskih vodnih telesih.

"Galebi so izjemno prilagodljive ptice in v mestnem okolju najdejo vse, kar potrebujejo za preživetje: gnezdišča, zadostno količino hrane ter odsotnost večjih naravnih plenilcev. Njihova prisotnost v mestu Maribor kaže, da jim to okolje nudi ustrezen življenjski prostor," je zaključila Tamara Karlo.

Ob Dravi je sicer mogoče opaziti tudi druge vrste galebov, kot sta rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) in sivi galeb (Larus canus), a slednja v Mariboru ne gnezdita. Opazujemo ju lahko v zimskem času.