Potem ko so se kolesarji na zadnjih dveh izvedbah svetovnega prvenstva v Italiji in Belgiji soočali z nevšečnostmi, ki izvirajo iz epidemije novega koronavirusa, se v Avstraliji, kjer vse do nedelje potekajo boji za mavrično majico, spopadajo z bolj oprijemljivimi tegobami - napadi srak, ki so v tem obdobju leta, ko ščitijo svoje mladičke, še posebej agresivne.

Pred dnevi je na napade srak opozoril že belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, ki so ga ptiči prestrašili na enem od treningov za kronometer, pozneje so strah v kosti pognale tudi domačinki Grace Brown in Britanki Elynor Backstedt, ki sta bližnje srečanje z letečimi napadalci prav tako doživeli na kolesu, v ponedeljek pa se je povsem od blizu s srakami srečal tudi Nizozemec Bauke Mollema, ki mu je celo uspelo posneti ptičji napad.

Na kratkem posnetku, ki je nastal med treningom po cestah Wollongonga, je videti, kako vztrajno se sraka zaletava v zadnji del njegove čelade.

Holding #Wollongong2022 World Champs during magpie swooping season was only ever going to end one way. Sorry Bauke. pic.twitter.com/XkuWbi4NX5 — Belinda (@reallyspoketome) September 20, 2022

Tudi sicer je v tem delu Avstralije vse polno opozorilnih tabel, ki svarijo pred letečo nevarnostjo.

Srake so še posebej nevarne v tem obdobju leta (med avgustom in oktobrom), saj gre za obdobje, ko se ptice trudijo zaščiti jajca ali mladiče.

Mollema je očitno magnet za ptice. V cilju mešane ekipne štafete v kronometru ga je napadel še galeb:

Is the crash from Van Vleuten and the mechanical for Mollema not enough?



Air attack inbound. Bauke really didn’t have the best day… 😬#Wollongong2022 pic.twitter.com/8cZTtW0kAz — Domestique (@Domestique___) September 21, 2022

Največjo grožnjo vidijo prav v kolesarjih in pešcih, ki se hitro premikajo po njihovem območju, pri varovanju svojih naslednikov pa se prav nič ne držijo nazaj. Na kolesarje in pešce se spravijo s kljunom ali kremplji in so pri napadih zelo vztrajne.

Magpies are a real concern at #Wollongong2022. Grace Brown told me she’d been swooped twice during training rides. @UCI_cycling obviously didn’t get this memo - posted just near the finish-line. pic.twitter.com/qdxT0GOyot — Kieran Pender (@KieranPender) September 18, 2022

Posledice njihovih napadov so lahko celo usodne, če ne vsaj neprijetne. Leta 2019 je neki moški po napadu srak, ki so ga tako prestrašile, da je padel s kolesom, celo umrl.

Na spletni strani Magpie Alert, kjer beležijo napade srak, poročajo, da se na leto zgodi približno 1.500 takšnih primerov.