Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel, eden od favoritov za zmago na cestni dirki svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo z zmago Belgijca Remca Evenepoela, je noč pred cestno dirko namesto v postelji preživel na policijski postaji v Sydneyju.

Razlog je bil spor, najprej verbalni, nato fizični, v katerega se je zapletel z dvema dekletoma, starima 13 in 14 let, ki sta pozno zvečer vztrajno trkali na njegova vrata in motili njegov počitek.

Namesto v postelji na policijski postaji

Vodstvo hotela je poklicalo policijo, ta pa je 27-letnega Nizozemca odpeljala na zaslišanje na policijsko postajo, kjer so mu odvzeli tudi potni list, kar naj bi bil standardni postopek. V hotel se je vrnil šele ob 4. uri zjutraj, slabih šest ur pred začetkom dirke. Zaradi neprespanosti in psihične izčrpanosti je odstopil že po 35 kilometrih.

V torek bi se moral zglasiti na sodišču, a so njegovi odvetniki dosegli, da je obisk na lokalnem sodišču Sutherland Local Court opravil že danes zgodaj zjutraj, saj je želel ujeti za danes ob 10. uri po srednjeevropskem času načrtovani polet proti Evropi.

1500 avstralskih dolarjev kazni

Kot poroča NOS, mu je sodišče naložilo 1.500 avstralskih dolarjev (dobrih 1.000 evrov) kazni zaradi fizičnega napada na dekleti. Eno naj bi potisnil ob steno (500 avstralskih dolarjev), druga pa je padla na tla (1.000 avstralskih dolarjev) in si poškodovala roko.

Zat net in de rechtszaal bij de uitspraak in de zaak Van der Poel. Hij is veroordeeld, moet 1500 dollar boete betalen maar heeft z’n paspoort terug en kan naar huis. De rechter rekende hem zwaar aan dat hij het recht in eigen hand genomen heeft. Hij gaat in beroep. — Han Kock (@Han_Kock) September 26, 2022

Sodnik je dejal, da van der Poel zakona ne bi smel vzeti v svoje roke, ampak bi moral o incidentu obvestiti hotelsko varnostno službo. Dejstvo, da gre za profesionalnega športnika in da ga je naslednje jutro čakala pomembna dirka, za sodnika ni bila olajševalna okoliščina.

Van der Poel je zanikal, da je odrinil dekleti, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Kot poroča NOS – njihov novinar Han Kock je prisostvoval razpravi –, van der Poel zadeve ni hotel komentirati.

