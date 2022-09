Dirka preobratov: Evenepoel po zmagi na Vuelti še svetovni prvak, Tratnik za las ob medaljo

22-letni Belgijec Remco Evenepoel je napadel tik pred vstopom v predzadnji krog in iz večje skupine v ospredju s sabo odpeljal Kazahstanca Alekseja Lucenka. Tekmeca se je otresel ob predzadnjem prečkanju Mount Pleasanta in se v samostojni vožnji odpeljal zmagi naproti.

Za Belgijca, mladinskega svetovnega prvaka iz Innsbrucka pred štirimi leti, je to 37. zmaga ter ena največjih v karieri. Po letu 1989 je postal prvi kolesar, ki je v istem letu postal svetovni prvak po zmagi na kateri od tritedenskih dirk (pred 14 dnevi je zmagal na Vuelti). To je nazadnje uspelo Američanu Gregu LeMondu.

Med prvimi mu je čestital rojak Wout Van Aert. Foto: Guliverimage

"To je povsem neka druga raven, tega ne morem primerjati z naslovom mladinskega svetovnega prvaka. Dirkali smo tri ure dlje, bilo je precej bolj naporno. Po dolgi sezoni je to res neverjeten zaključek. Super vesel sem, da sem imel dobre noge," je v prvi izjavi po koncu preizkušnje dejal novi svetovni prvak.

"Ko sta v ospredju dva, si želiš le čim dlje sodelovati, toda počutil sem se zelo dobro in uvidel, da sem močnejši od Lucenka. Želel sem biti sam, saj na takšni trasi ne smeš izgubljati časa. Moje noge so že skoraj eksplodirale ob zadnjem prečkanju klanca, ampak vedel sem, da nato sledi spust. Ničesar nisem prepuščal naključju kljub vse večji prednosti. To je le svetovno prvenstvo in nikoli ne želiš izgubiti niti sekunde v lovu na mavričasto majico," je še dodal 22-letnik.

Drugo mesto je z zaostankom 2:21 minute zasedel Christophe Laporte, tretje pa domačin Michael Matthews.

Zmagovalna trojka: svetovni podprvak Christophe Laporte, zmagovalec Remco Evenepoel in bronasti Michael Matthews. Foto: Guliverimage

Cestna dirka, podrobnejši potek:

Cilj: Potem ko je avgusta zmagal na Dirki po Španiji, je komaj 22-letni Belgijec osvojil še naslov svetovnega prvaka! Kdo mu bo delal družbo na zmagovalnem odru?



Foto: Guliverimage

Srebro je pripadlo Francozu Christophu Laportu, bron pa je pripadel domačinu Michaelu Matthewsu. Eden glavnih favoritov Wout Van Aert se je moral zadovoljiti s četrtim mestom.

Izidi, cestna dirka (m):

1. Remco Evenepoel (Belgija) 6:16:08

2. Christophe Laporte (Francija) + 2:21

3. Michael Matthews (Avstralija) isti čas

4. Wout Van Aert (Belgija)

5. Matteo Trentin (Italija)

6. Alexander Kristoff (Norveška)

7. Peter Sagan (Slovaška)

8. Alberto Bettiol (Italija)

9. Ethan Hayter (Velika Britanij)

10. Mattias Skjelmose (Danska)

...

12. Jan Tratnik (Slovenija) isti čas

19. Tadej Pogačar (Slovenija)

30. Jan Polanc (Slovenija) 2:31

68. Jaka Primožič (Slovenija) 6:11

...

- odstop:

Mathieu van der Poel (Nizozemska), Domen Novak, David Per (oba Slovenija) ...

Štiri km do cilja: četverica zasledovalcev (Nizozemec Pascal Eenkhoorn, Danec Matthias Jensen Skjelmose, Italijan Lorenzo Rota in Švicar Mauro Schmid) je ujela Alekseja Lucenka, Remco Evenepoel pa ne popušča. Mavrična majica je skoraj že njegova.



10 km do cilja: Remco Evenepoel, ki še vedno vztraja na čelu dirke, je zagrizel v zadnji vzpon današnje dirke. Mt. Pleasant so kolesarji danes prevozili kar 12-krat. Najbližje mu je Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki pa zaostaja več kot minuto in je vidno utrujen.



V ozadju se približuje četverica (Nizozemec Pascal Eenkhoorn, Danec Matthias Jensen Skjelmose, Italijan Lorenzo Rota in Švicar Mauro Schmid), ki zaostaja minuto in 22 sekund, sledi večja skupina. Jan Tratnik se medtem poskuša preseliti v prvo zasledovalno skupino in se vmešati v boj za odličje. Glavnina s Tadejem Pogačarjem še vedno zaostaja več kot dve minuti in pol.

15 km do cilja: Remco Evenepoel je že v zadnjem krogu in drvi naslovu svetovnega prvaka naproti. Pred prvim zasledovalcem Aleksejem Lucenkom ima že skoraj minuto prednosti, preostali zaostajajo še precej več. Glavnina s Tadejem Pogačarjem krepko več kot dve minuti.



23 km do cilja: silovito je pospešil tudi eden glavnih favoritov Wout Van Aert in se odlepil od glavnine, medtem ko Tadej Pogačar ne uspe slediti tempu. Remco Evenepoel ima že več kot minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci, pred glavnino pa že več kot dve minuti in pol.



25 km do cilja: Jaka Primožič, ki je več kot 200 km vozil na čelu dirke, je po izvrstni vožnji popustil, Belgijec Remco Evenepoel pa se je otresel Lucenka in gre sam naprej. Je to že odločilni napad?



35 km do cilja: premiki na čelu dirke! Belgijec Remco Evenepoel in kazahstanski kolesar Aleksej Lucenko sta zdaj sama na čelu dirke in pospešujeta! V ozadju se jima približujejo štirje kolesarji, ki zaostajajo okoli 15 sekund, glavnina s Tadejem Pogačarjem pa spet zaostaja. Zdaj že spet več kot dve minuti.

Foto: Guliverimage

Mathieu van der Poel je odstopil že po 35 kilometrih. Foto: Guliverimage

Foto: UCI

